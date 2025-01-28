Будущие киборги. Кто такие люди Бета и чем они отличаются от остальных Life.ru разбирался, кого демографы обозначают второй буквой греческого алфавита и чем они принципиально отличаются от всех остальных жителей Земли. 27 января, 21:27 Антрополог назвал главные отличия людей поколения Бета. Обложка © «Шедеврум»

Люди поколения Бета рискуют утратить базовые навыки выживания, разучиться писать от руки и забыть стихи Серебряного века, зато будут общаться с искусственным интеллектом как с равным себе, а многие станут киборгами, уверен социолингвист и антрополог, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов. По его мнению, в общении «на ты» с нейронным мозгом будет заключаться главное принципиальное отличие нынешних детей от всех предыдущих поколений.

Напомним, широко распространено условное наименование родившихся в период от середины 1990-х до начала 2010-х как «зумеров», нынешних подростков — как поколение Альфа, а недавно демографы заявили, что рождающихся в 2025 году можно считать людьми нового поколения Бета.

«Машинный мозг» во многом возьмёт на себя роль учителя. Фото © «Шедеврум»

— Если честно, у нас сейчас и поколение Альфа, и «зумеры», миллениалы и так далее уже во многом разучились писать от руки, многие ли из нас часто пишут от руки? А кто из нас сейчас умеет пахать, доить корову и так далее? — вопрошает антрополог.

По его прогнозам, рождающиеся сейчас дети будут не просто время от времени обращаться за помощью к искусственному интеллекту, а полагаться на него практически во всём. При этом им не придётся учиться «общаться» и работать с ним — он будет сопровождать их с самого юного возраста.

Более того, поскольку уже сейчас многие по разным причинам вживляют разнообразные устройства в свой организм, к середине века можно ожидать, что киборгами станет внушительная часть населения Земли. Насколько это полезно или, наоборот, опасно — сейчас судить трудно: всё будет зависеть от того, каким будет создан цифровой разум, говорит Андриан Влахов.

— Знаменитые законы робототехники Айзека Азимова, которые гласят, что робот не может, не должен причинить вред человеку, — это очень тонкий момент, поэтому всем тем, кто сейчас занимается разработкой искусственного интеллекта, нужно об этом помнить, — подчеркнул исследователь.

«Машинный мозг» во многом возьмёт на себя роль учителя для растущих детей поколения Бета, добавил антрополог — во всяком случае, вся организация образовательного процесса будет под полным контролем ИИ, уверен он. Одним из плюсов эксперт считает то, что возможности автоматических переводчиков со временем сведут на нет проблему языкового барьера между жителями планеты. Тем не менее, по его глубокому убеждению, есть то, чему искусственный разум никогда не сможет научить человека.

Искусственный интеллект не может передать уникальный жизненный опыт. Фото © «Шедеврум»

— Искусственный интеллект не может передать уникальный жизненный опыт, который есть у преподавателя и который он передаёт вместе со знаниями. Факты можно прочесть в учебниках, а вот суждения, отношение к каким-то вещам и так далее — особенно в социальных и гуманитарных науках — может передать только живой человек, — говорит преподаватель высшего учебного заведения.

А самый большой риск для поколения Бета — вырасти бездельниками, никчёмными, ни к чему не стремящимися людьми, предупреждает он: часто это автоматически происходит с человеком, когда с него снимаются все заботы.

— Уже через пару десятилетий, когда мы ещё все будем, мы поймём, что мир способен функционировать без нас. Мы обучим искусственный интеллект до такой степени, что мы будем ощущать себя не особенно нужными этому миру, — считает антрополог.

Он посетовал, что в наступившую эпоху «творчества» нейронных сетей людям становятся не нужны стихи Серебряного века, но, как ни странно, именно от знания литературы и вообще от гуманитариев может сейчас зависеть будущее человечества.

— Инженеры, которые занимаются дальнейшим развитием (в первую очередь искусственного интеллекта. — Прим. Life.ru) должны контролироваться гуманитариями. Лирики должны контролировать физиков, чтобы мы не превратились в пережиток прошлого в мире машин, — заключил социолингвист.

Авторы Адель Романенкова