В Москве ликвидируют фонд помощи трансгендерам*
Минюст РФ подал в суд иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам* в Москве
Минюст России направило в московский суд иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Кунцевский суд Москвы.
Дату заседания ещё не назначили, однако основатели фонда «Трансгендер»* уехали из страны. Сама организация была зарегистрирована в 2007 году, но в последнее время она фактически не ведёт никакой деятельности.
Ранее телеканалу «ТВ Центр» прилетел штраф за пропаганду ЛГБТ*. По статье о распространении информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, телеканалу грозит административный штраф до 4 млн рублей или приостановка вещания на срок до 90 дней.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
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