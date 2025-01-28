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28 января, 05:50

В Москве ликвидируют фонд помощи трансгендерам*

Минюст РФ подал в суд иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам* в Москве

Минюст России направило в московский суд иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Кунцевский суд Москвы.

Дату заседания ещё не назначили, однако основатели фонда «Трансгендер»* уехали из страны. Сама организация была зарегистрирована в 2007 году, но в последнее время она фактически не ведёт никакой деятельности.

Булочник из Севастополя активно пропагандировал ЛГБТ* в соцсетях и получил штраф в 120 тысяч
Булочник из Севастополя активно пропагандировал ЛГБТ* в соцсетях и получил штраф в 120 тысяч

Ранее телеканалу «ТВ Центр» прилетел штраф за пропаганду ЛГБТ*. По статье о распространении информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, телеканалу грозит административный штраф до 4 млн рублей или приостановка вещания на срок до 90 дней.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

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