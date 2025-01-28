Маркетплейсы хотят бесплатно раздавать нераспроданные товары со склада
Маркетплейсы хотят отдавать нераспроданные товары благотворительным организациям
Маркетплейсы до 20 февраля изучат возможность передачи нераспроданных товаров со складов благотворительным организациям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, что товар со склада обычно находит своего покупателя за 45-60 дней. Продать его будет куда труднее, если он продолжит пылиться там более 90 дней.
«Такой груз становится обременением для бизнеса: селлеры несут расходы на его хранение на складах маркетплейсов, лишаются возможности закупить новую партию», — пояснил Соколов.
По словам, члена комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге Ефима Алдухова, стоимость низкооборачиваемых запасов со склада может достигать отметок в 300 млрд рублей. При этом продавцы не обложены какими-либо обязательствами по срокам вывоза.
Ранее руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Миронов направил в Минпромторг РФ письмо с предложением обязать владельцев магазинов размещать в залах полки с бесплатной едой для нуждающихся. Это позволит также снизить количество отходов, поскольку на свалку не будут отправляться товары, срок годности которых ещё не истёк.
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