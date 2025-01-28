Маркетплейсы хотят бесплатно раздавать нераспроданные товары со склада

Маркетплейсы до 20 февраля изучат возможность передачи нераспроданных товаров со складов благотворительным организациям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, что товар со склада обычно находит своего покупателя за 45-60 дней. Продать его будет куда труднее, если он продолжит пылиться там более 90 дней.

«Такой груз становится обременением для бизнеса: селлеры несут расходы на его хранение на складах маркетплейсов, лишаются возможности закупить новую партию», — пояснил Соколов.

По словам, члена комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге Ефима Алдухова, стоимость низкооборачиваемых запасов со склада может достигать отметок в 300 млрд рублей. При этом продавцы не обложены какими-либо обязательствами по срокам вывоза.