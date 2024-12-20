В российских магазинах могут появиться полки с бесплатной едой для нуждающихся

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов написал письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, в котором предложил законодательно закрепить обязанность владельцев продуктовых магазинов ставить на своих точках полки с бесплатными продуктами для нуждающихся. Об этом сообщает ТАСС.

«Одним из предложений фракции «Справедливая Россия — За правду» в ГД является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищённым категориям граждан на основании подтверждающих статус документов», — сказано в тексте.

Миронов отметил, что в первую очередь следует определить, какие товары будут передаваться в рамках фудшеринга, а также установить критерии их качества. Кроме того, предполагается и упрощённая система налогообложения для предпринимателей, участвующих в акции. Также будет развита инфраструктура и коммуникации, чтобы продукты распределялись быстрее. При этом сами товары должны быть пригодными к употреблению.

В последние годы в России на свалку выбрасывается огромное количество товаров с истекающим сроком годности. Их выкидывают не только торговые сети, но и крупные продовольственные магазины, подчеркнул Миронов. С его слов, фудшеринг поможет снизить количество отходов и сделать доступными продукты для нуждающихся граждан.