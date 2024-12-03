Новая стратегия ритейла: Эксперты объяснили Life.ru, почему россияне не дождутся скидок на продукты
Эксперт Березнюк: Ритейл стал открывать магазины с минимальной наценкой на товары
До конца года не стоит ждать скидок на продовольственные товары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
До 2025 года скидки в магазинах на некоторые продукты могут исчезнуть. Кроме того, сейчас ритейл активно развивает торговые точки с минимальными наценками на товары, в которых акции уже не требуются. Так опрошенные Life.ru эксперты оценили данные о резком падении количества жёлтых ценников в российских магазинах.
Если на эти товары ещё и акции давать, то магазины просто будут работать в минус. Соответственно, стратегия такая, что раньше было под акциями, сейчас уже зашито в минимальную цену дискаунтеров. Такой тренд, тенденция, что ритейл уходит от акций, открывая магазины, где они не требуются.
Аналитик Денис Миролюбов добавил, что до конца года не стоит ждать скидок на хлеб, майонез, шоколад, сухие завтраки и корма для животных. При этом непродовольственные товары не окажутся под влиянием этой стратегии.
«В ближайшее время мы будем наблюдать внедрение краткосрочных скидок уже внутри долгосрочных. То бишь покупатели начнут замечать падение цен от уровня уже сниженных, и будут воспринимать эту цену со скидкой как регулярную», — подчеркнул эксперт.
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