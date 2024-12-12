Слишком жёлтый и твёрдый: «Роскачество» нашло сыры-нарушители на полках российских магазинов

Пять видов сыров маасдам из российских магазинов оказались не соответствующими обязательным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба «Роскачества».

Всего эксперты исследовали 20 торговых марок. В одной из них обнаружили посторонний привкус и запах. Ещё два оказались нарушителями по цвету — слишком жёлтыми.

У двух марок требованиям не соответствовали правила маркировки — на упаковке не было данных о пищевой ценности, составе и дате изготовления. Ещё в одном сыре специалисты выявили нарушения по массовой доле влаги, коей оказалось меньше, чем установлено норматива. В результате продукт из категории полутвёрдых перевели в категорию твёрдых сыров.

Визитной карточкой маасдама является его рисунок, однако у девяти исследуемых торговых марок он оказался «некрасивым». А вот следы антибиотиков, бактерии и мясной клей не нашли ни в одном продукте. Эксперты сделали вывод, что все исследованные сыры безопасны для употребления.