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12 декабря, 11:49

Слишком жёлтый и твёрдый: «Роскачество» нашло сыры-нарушители на полках российских магазинов

«Роскачество» нашло нарушения в пяти сырах марки маасдам

Пять видов сыров маасдам из российских магазинов оказались не соответствующими обязательным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба «Роскачества».

Всего эксперты исследовали 20 торговых марок. В одной из них обнаружили посторонний привкус и запах. Ещё два оказались нарушителями по цвету — слишком жёлтыми.

У двух марок требованиям не соответствовали правила маркировки — на упаковке не было данных о пищевой ценности, составе и дате изготовления. Ещё в одном сыре специалисты выявили нарушения по массовой доле влаги, коей оказалось меньше, чем установлено норматива. В результате продукт из категории полутвёрдых перевели в категорию твёрдых сыров.

Визитной карточкой маасдама является его рисунок, однако у девяти исследуемых торговых марок он оказался «некрасивым». А вот следы антибиотиков, бактерии и мясной клей не нашли ни в одном продукте. Эксперты сделали вывод, что все исследованные сыры безопасны для употребления.

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Shutterstock / FOTODOM / Sunny Forest

Никита Никонов
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