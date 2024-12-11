Россиянам объяснили, как правильно выбирать докторскую колбасу

Чтобы приобрести на новогодний стол качественную и вкусную докторскую колбасу, нужно учитывать сразу несколько критериев, отметили специалисты Роскачества. Эксперты составили советы по выбору данного продукта, о них написала Lenta.ru.

В первую очередь следует обратить внимание на условия хранения. Температура в холодильнике должна быть в пределах от 0 до 6 °С включительно. Также нужно тщательно проверять упаковку. На этикетке должны быть указаны состав продукта, пищевая ценность, срок годности, дата производства и условия хранения.

Если колбаса упакована в вакуум, то об этом будет указано на упаковке. Настоящая докторская колбаса имеет чётко определённый состав: свинина, говядина, вода, яйца (или яичный меланж), молоко (сухое цельное или обезжиренное), соль, сахар и специи (мускатный орех или кардамон). Первым в составе должно идти мясо, а затем вода. Качественная колбаса не должна содержать растительные белки, куриное мясо, клетчатку и крахмал.

К тому же, важно наличие в составе таких пищевых добавок, как нитрит натрия (Е250), аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301). Допустимы также и иные добавки, такие как пищевые фосфаты (Е450—Е452) и соли пищевых кислот (Е262, Е325, Е330), используемые для стабилизации продукта и контроля его кислотности.

«Придерживайтесь выбора колбасы, упакованной на производстве. Такая упаковка гарантирует, что продукт не подвергался дополнительному загрязнению и неправильному хранению. Колбаса, нарезанная в магазине, может быть менее безопасной, так как существует риск попадания микробов при нарезке на слайсере при комнатной температуре», — сообщили эксперты.

На вид докторская колбаса должна быть ровного светло-розового или розового оттенка. Если она ярче, это может свидетельствовать о наличии большого количества искусственных красителей. На срезе фарш должен быть мелко измельчённым, без крупных пустот и хрящиков, а батон должен быть упругим. На вкус колбаса должна быть умеренно солёной, с характерным мясным вкусом и лёгким ароматом ветчинности без посторонних привкусов и запахов.