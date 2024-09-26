Абсолютное большинство россиян не представляет свою жизнь без колбасы

Жители России не представляют свою жизнь без колбасы и мясных деликатесов. Несмотря на то, что многие врачи твердят о вреде переработанного мяса, этот продукт включают в свой рацион 96,5% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Х5 Клуб», которые есть в распоряжении «Газеты.ru».

Согласно результатам, утро с колбасы начинают 40,2% россиян, ещё 41,5% используют её для перекусов, 31,7% опрошенных готовы наслаждаться этим продуктом и днём, и ночью. Большинство респондентов (75%) делают с колбасой бутерброды, при этом 54,8% россиян предпочитают есть её просто так.