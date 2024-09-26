Абсолютное большинство россиян не представляет свою жизнь без колбасы
Исследование: Около половины россиян начинают утро с колбасы
Жители России не представляют свою жизнь без колбасы и мясных деликатесов. Несмотря на то, что многие врачи твердят о вреде переработанного мяса, этот продукт включают в свой рацион 96,5% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Х5 Клуб», которые есть в распоряжении «Газеты.ru».
Согласно результатам, утро с колбасы начинают 40,2% россиян, ещё 41,5% используют её для перекусов, 31,7% опрошенных готовы наслаждаться этим продуктом и днём, и ночью. Большинство респондентов (75%) делают с колбасой бутерброды, при этом 54,8% россиян предпочитают есть её просто так.
Больше всего люди любят варёную и сырокопчёную колбасы. Их выбирают 61,9% и 42,5% респондентов соответственно. Буженина ассоциируется у россиян в основном с праздниками. Также в ежедневном рационе редко встречается хамон и карпаччо (3,6%), мортаделла и прошутто (2,4%).
Стоит отметить, что о вредном влиянии колбасы на здоровье человека говорит множество исследований. Например, этот продукт может спровоцировать рак кишечника, преждевременно запустить механизмы старения, привести к слабоумию и наконец нанести большой удар по фигуре. Как показал опрос, около половины респондентов (46,4%) знают о вреде колбасы, при этом совсем отказаться от неё готовы лишь 3,4%.