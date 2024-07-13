Врач назвала пять продуктов, которые наносят наибольший удар фигуре
Врач Толмасова : Колбаса, газировка и белый хлеб вредны для фигуры
Сосиски и колбасы особенно вредны для фигуры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / m.dipo
Чтобы поддерживать хорошую форму, необходимо правильное питание, а также физическая нагрузка, напомнила врач-эндокринолог Анжела Толмасова. В беседе с "Газетой.ru" она подчеркнула, что потребление продуктов, богатых комбинацией углеводов, жиров, сахара и соли, может значительно навредить фигуре.
Особое внимание врач уделила переработанным мясным продуктам, таким как бекон, сосиски и колбаса. Они содержат много калорий и соли, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже вызвать онкологию.
Кроме того, врач рекомендует избегать сладких газированных напитков, белого хлеба и продуктов быстрого приготовления, таких как картофель фри и бургеры. Вместо них следует обратить внимание на нежирные белки, фрукты, овощи, орехи и цельнозерновой хлеб, то есть продукты, способствующие поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови и общего здоровья организма.
Специалист также отметила, что умеренное употребление алкоголя также важно для поддержания здоровья.
"Алкоголь не только содержит калории без каких-либо питательных веществ. Излишнее его употребление может привести к множеству заболеваний, таких как высокое артериальное давление, заболевания сердца и печени, инсульты. Чем меньше мы употребляем алкоголя, тем лучше. Можно попробовать заменить его на безалкогольные или слабоалкогольные вина или пиво. Это снизит нагрузку на печень и поджелудочную железу. И кроме того, будет менее калорийно", — отметила врач.
Ранее врач рассказала, что следует избегать определённых продуктов на завтрак. Она предупредила о вреде кофе натощак, который может вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка из-за выработки соляной кислоты. Также вредным выбором являются каши быстрого приготовления из-за отсутствия полезных свойств и быстрого насыщения. Соки и некоторые кисломолочные продукты тоже могут негативно влиять на организм утром, повышая кислотность желудочного сока.