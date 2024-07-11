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11 июля, 13:00

В протеиновых батончиках нашли 2 ингредиента, из-за которых страдают кости

Диетолог Белоусова подсказала, как выбрать полезные протеиновые батончики

Выброшенные деньги: Эксперт назвала состав качественных протеиновых батончиков. Обложка © freepik / azerbaijan-stockers

Выброшенные деньги: Эксперт назвала состав качественных протеиновых батончиков. Обложка © freepik / azerbaijan-stockers

Организму человека ежедневно необходимо определённое количество белка, а также другие различные питательные вещества. Для их получения некоторые прибегают к протеиновым батончикам. Но некоторые из них не только бесполезны, но могут ещё и навредить. О том, каких ингредиентов следует избегать, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Она объяснила, что здоровый человек в сутки должен употреблять один грамм белка на килограмм своего веса. При недостатке в организме может произойти мышечное истощение. Также есть вероятность быстро подцепить любую инфекцию, заработать кожные поражения и разрушить антираковый иммунитет. Из-за белковой недостаточности также ухудшается состояние волос. Добрать белка можно с помощью протеиновых батончиков, но не все они равноценны по питательным свойствам, отметила диетолог.

"Батончики часто делают из крупы с добавлением изолированного протеина. Его из многих продуктов можно получать, часто это либо молочные продукты, либо соя. Чаще всего добавляют соевый протеин. Но такие батончики из-за крупы и бобовых могут затруднять усвоение кальция, и тогда страдает костная система", — предупредила Белоусова в разговоре с радио Sputnik.

Она советует искать в составе продукта молочный белок, потому что он содержит все аминокислоты, которые за собой подтягивают белок из круп и зерновых. И этот продукт будет уже не углеводистый, а белково-углеводистый, говорит диетолог.

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Наталья Афонина
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