"Рога и копыта": Хирург предупредил о риске травмировать желудок с помощью дешёвой колбасы
Врач Умнов заявил о риске мочекаменной болезни из-за бутербродов с колбасой
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Увлечение бутербродами с колбасой грозит не только набором лишних килограммов, но и развитием мочекаменной болезни. Об этом россиян предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
По его словам, соли, добавляемые в колбасу при производстве, уже сами по себе могут привести к повышению артериального давления и нарушению работы почек. Но если перед нами ещё и колбаса низкого качества, изготавливаемая из самого дешёвого сырья, то вред для организма можно удвоить, рассуждает собеседник NEWS.ru.
"Самая дешёвая колбаса готовится из трухи — собранных воедино рогов, копыт, хрящей и прочих остатков животного. А такой "компот" может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неперемолотые куски могут поранить стенки органов", — добавил хирург.
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