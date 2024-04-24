"Рога и копыта": Хирург предупредил о риске травмировать желудок с помощью дешёвой колбасы

Увлечение бутербродами с колбасой грозит не только набором лишних килограммов, но и развитием мочекаменной болезни. Об этом россиян предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

По его словам, соли, добавляемые в колбасу при производстве, уже сами по себе могут привести к повышению артериального давления и нарушению работы почек. Но если перед нами ещё и колбаса низкого качества, изготавливаемая из самого дешёвого сырья, то вред для организма можно удвоить, рассуждает собеседник NEWS.ru.

"Самая дешёвая колбаса готовится из трухи — собранных воедино рогов, копыт, хрящей и прочих остатков животного. А такой "компот" может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неперемолотые куски могут поранить стенки органов", — добавил хирург.