8 продуктов, которые программируют на проблемы Некоторые продукты питания словно специально созданы для того, чтобы приносить человеку трудности и страдания. Самое печальное, что они, как правило, не только вкусные, но и вызывают привыкание. 26 января, 21:41 Некоторые продукты питания словно специально созданы для того, чтобы приносить человеку трудности. Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers © Shutterstock

Чернослив

Сложно представить себе продукт, который вызывает столько проблем, как чернослив. Польза его известна — это улучшение работы ЖКТ, омоложение кожи. Чернослив содержит витамины К, В, Е и С и самые разные микроэлементы — от бора до ванадия и молибдена. И потом, он просто вкусный, и некоторые особы считают, что его можно есть вместо конфет.

Чернослив содержит витамины К, В, Е и С и самые разные микроэлементы — от бора до ванадия и молибдена. Фото © Shutterstock

А вот и нет. Во-первых, он калорийный, и в нём много углеводов. Во-вторых, он не просто провоцирует газообразование в кишечнике. Если съесть больше положенного, он вызовет настоящие колики, а живот раздует так, что вам будет точно не до деловых встреч.

Кукуруза

Почему кукурузу не советуют есть перед встречами. Фото © Freepik / jcomp

Ещё один продукт, способный отменить все ваши встречи в течение дня, — это обычная кукуруза. Консервированная или в початках — неважно. Дело в том, что она содержит целлюлозу. Наш организм не приспособлен для её переваривания — у нас просто нет ферментов, способных её расщепить. Прощайте, новые контракты и собеседования. Здравствуйте, диарея, боль в животе и синдром раздражённого кишечника.

Редис

Редис раздражает слизистую ЖКТ. Фото © Freepik

Весной удержаться от салата с редисом практически невозможно. "Витамины! Витамины!" — поёт душа, а вот желудок совсем не рад такому гостю. И после угощения буквально заставляет своего владельца принимать средства от изжоги. Дело в том, что редис содержит глюкозинолаты, которые в организме человека разлагаются на изотиоцианаты — это даже звучит не очень. Цианаты раздражают слизистую ЖКТ и вызывают тошноту и диарею. А вещество сульфоксид провоцирует выработку кислоты в желудке и вызывает изжогу. В общем, стоит трижды подумать, прежде чем есть.

Соки в пакетах

Соки, которые продаются в магазинах, тоже содержат сахар, и поэтому их употребление способно буквально программировать человека на проблемы со здоровьем в виде лишнего веса, плохих зубов и волос и проблем с сердцем, а главное — появления затяжных периодов депрессии, панических атак и постоянного беспокойства. Человек начинает нервничать и беспокоится буквально обо всём: не помнит, выключил ли утюг, уходя на работу; по несколько раз возвращается, чтобы проверить, запер ли дверь.

Нередко к депрессии и паническим атакам приводят выбросы адреналина, возникающие после употребления пакетированных соков, которые содержат большое количество углеводов. Фото © Shutterstock

К такому поведению приводят выбросы адреналина, возникающие после употребления пакетированных соков, которые содержат большое количество углеводов: в литре сока может быть до десяти ложек сахара.

Апельсины и мандарины

Цитрусовые — наверное, самый востребованный фрукт в России в зимние холода. И глазам приятно, и витаминов много. Увы, это один из немногих продуктов, который содержит безусловные гистамины — то есть аллергены, вызывающие реакцию у всех, не только у аллергиков.

Пристрастие к цитрусовым грозит высыпаниями на коже и аллергией. Фото © Freepik / frimufilms

Поэтому пристрастие к цитрусовым может выйти боком: "срыв" иммунитета, высыпания на коже, "сливная" крапивница, отёк Квинке (отёк гортани). Кажется, ничего страшного, всё можно снять препаратами. Снять можно, а вот вернуть иммунитет в прежнее состояние — целая проблема. Далее всё может пойти по нарастающей: дерматиты, астма, новая аллергия теперь уже на берёзу или амброзию. Чтобы такого не случилось, диетологи рекомендуют употреблять в день не больше одного апельсина или трёх мандаринов.

Кофе и энергетики

Кофе — тоже весьма проблемный напиток. У человека с подвижной психикой несколько чашек кофе в течение дня могут вызвать приступы потливости, головокружение, тахикардию (пульс выше 90 ударов в минуту). А в критических случаях может произойти усиление тревожности и даже панические атаки. Не такого результата вы хотели, взбадривая себя утром этим чудесным напитком, не правда ли?

По мнению диетологов, если человек склонен к тревожности и имеет заболевания ЖКТ, то стоит ограничиться одной чашкой кофе в неделю. Фото © Shutterstock

Диетологи считают, что следует ограничиться одной чашкой кофе в неделю, если у вас есть склонность к тревожности, заболевания ЖКТ, анемия, гормональные сбои и доброкачественные опухоли.

Перец чили и чеснок

Австралийские учёные ещё в XX веке выяснили, что приправы в течение ночи изменяют температуру тела человека и влияют на сны. Фото © Freepik / gpointstudio

О пользе приправ знают все, но не всем известен тот факт, что обильный ужин, сдобренный перцем, уксусом и чесноком, способен запрограммировать ваш организм на проблемы. Оказывается, эти приправы влияют на формирование сновидений и способны вызвать целую череду удушающих кошмаров. Австралийские учёные ещё в XX веке выяснили, что приправы в течение ночи изменяют температуру тела человека и влияют на сны. Так что если вам снится апокалипсис, нужно просто изменить диету.

Авторы Александр Лаврентьев