Мясной клей обнаружили в продукции крупного бренда колбас и сосисок
SHOT Проверка: В колбасе от «Стародворских колбас» обнаружили мясной клей
Мясной клей обнаружили в колбасе от компании «Стародворские колбасы», которая выпускает продукцию под брендами «Вязанка», «Стародворье», «Сочинка» и «Ядрёна копоть». До этого мясной клей также находилась в сосисках этой же компании. Данный компонент недобросовестные производители используют для «склейки» продукции, игнорируя нормы безопасности, сообщает телеграм-канал «SHOT Проверка».
По информации телеграм-канала, Россельхознадзор провёл исследование колбасы, пробы которой отобрали в сетевом магазине в Мордовии. Всю информацию о найденных нарушениях уже передали в Роспотребнадзор.
Мясной клей является в России запрещённой добавкой, хотя и разрешён официально во многих других странах. Он приводит к нарушению пищеварения и снижению иммунитета
Ранее диетолог успокоила россиян информацией о том, что мясной клей не может вызвать развитие рака. Этот компонент добавляют в колбасы и сосиски, чтобы сделать товар более привлекательного вида. Однако сейчас его стали добавлять и в ряд других продуктов. Мясной клей вреден для здоровья. В частности, его содержание в продуктах увеличивает риск бактериального заражения и болезней пищевого происхождения.
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