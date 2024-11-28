Мясной клей обнаружили в продукции крупного бренда колбас и сосисок

Мясной клей обнаружили в колбасе от компании «Стародворские колбасы», которая выпускает продукцию под брендами «Вязанка», «Стародворье», «Сочинка» и «Ядрёна копоть». До этого мясной клей также находилась в сосисках этой же компании. Данный компонент недобросовестные производители используют для «склейки» продукции, игнорируя нормы безопасности, сообщает телеграм-канал «SHOT Проверка».

По информации телеграм-канала, Россельхознадзор провёл исследование колбасы, пробы которой отобрали в сетевом магазине в Мордовии. Всю информацию о найденных нарушениях уже передали в Роспотребнадзор.

Мясной клей является в России запрещённой добавкой, хотя и разрешён официально во многих других странах. Он приводит к нарушению пищеварения и снижению иммунитета