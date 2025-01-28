Неизвестный смертельный вирус появился в Индии: люди умирают после отёка мозга. Теперь российские учёные готовятся защищать граждан от инфекции.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, в индийском штате Джамму и Кашмир зарегистрированы уже 38 случаев заражения неизвестным вирусом, 17 человек погибли. Врачи смогли установить, что причиной летальных исходов стал мощный токсин, однако его природа остаётся загадкой. У всех заболевших наблюдаются симптомы, такие как лихорадка, тошнота и общая слабость, а у тех, кто не выжил, обнаружили отёк мозга. В связи с ситуацией в российском ведомстве сообщили об усилении мер эпидемиологического контроля на границах РФ.

«В пунктах пропуска через государственную границу постоянно работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — добавили в Роспотребнадзоре.

Российские туристы рассказали SHOT, что зараза бьёт только по «белым». По словам отдыхающих, на пляжах теперь зависают только местные жители.

«Эпидемия вируса очень заразного ходит на Гоа. Все кашляют. Сегодня ехал на автобусе в Мапусу, кашель стоял жуткий. Причём только бледнолицых он лупит. На пляжах уже остались в основном одни индийцы» — рассказал один из отдыхающих.