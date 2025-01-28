Боец СВО Моцарт не прошёл фейс-контроль в баре из-за военной формы с «‎запрещёнкой»

В караоке-бар в Люберцах не смог попасть боец СВО Владислав Берляков с позывным Моцарт. На мужчине была военная форма и государственные награды, но сотрудники заведения заявили, что всё это «запрещённая в ЕС символика». Об этом военнослужащий рассказал NEWS.ru.

Ранее Life.ru рассказал, что на Сахалине в заведение также не пустили участников специальной военной операции. Парни решили отметить получение наград в баре, но вход для них был закрыт. Более того, солдат обстреляли из газового пистолета и распылили в их сторону перцовый баллончик. В итоге двое мужчин получили ожоги сетчатки, а у ещё одного разбит нос. Бойцы написали заявление в полицию.