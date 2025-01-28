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Регион
28 января, 12:00

Боец СВО Моцарт не прошёл фейс-контроль в баре из-за военной формы с «‎запрещёнкой»

В Люберцах бойца СВО не пустили в караоке-бар в военной форме и с госнаградами

В караоке-бар в Люберцах не смог попасть боец СВО Владислав Берляков с позывным Моцарт. На мужчине была военная форма и государственные награды, но сотрудники заведения заявили, что всё это «запрещённая в ЕС символика». Об этом военнослужащий рассказал NEWS.ru.

«Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что ещё не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены, будут показаны и компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — сказал Берляков.

Солдат Моцарт добавил, что ежедневно аналогичные ситуации происходят и в других заведениях.

На Сахалине не пустили в бар солдат, вернувшихся с СВО
На Сахалине не пустили в бар солдат, вернувшихся с СВО

Ранее Life.ru рассказал, что на Сахалине в заведение также не пустили участников специальной военной операции. Парни решили отметить получение наград в баре, но вход для них был закрыт. Более того, солдат обстреляли из газового пистолета и распылили в их сторону перцовый баллончик. В итоге двое мужчин получили ожоги сетчатки, а у ещё одного разбит нос. Бойцы написали заявление в полицию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Наталья Афонина
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