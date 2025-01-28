Боец СВО Моцарт не прошёл фейс-контроль в баре из-за военной формы с «запрещёнкой»
В Люберцах бойца СВО не пустили в караоке-бар в военной форме и с госнаградами
В караоке-бар в Люберцах не смог попасть боец СВО Владислав Берляков с позывным Моцарт. На мужчине была военная форма и государственные награды, но сотрудники заведения заявили, что всё это «запрещённая в ЕС символика». Об этом военнослужащий рассказал NEWS.ru.
«Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что ещё не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены, будут показаны и компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — сказал Берляков.
Солдат Моцарт добавил, что ежедневно аналогичные ситуации происходят и в других заведениях.
Ранее Life.ru рассказал, что на Сахалине в заведение также не пустили участников специальной военной операции. Парни решили отметить получение наград в баре, но вход для них был закрыт. Более того, солдат обстреляли из газового пистолета и распылили в их сторону перцовый баллончик. В итоге двое мужчин получили ожоги сетчатки, а у ещё одного разбит нос. Бойцы написали заявление в полицию.
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