На Сахалине не пустили в бар солдат, вернувшихся с СВО

В Южно-Сахалинске участников специальной военной операции, которые решили отметить получение наград в баре, не пустили в заведение. Более того, сотрудники охраны обстреляли бойцов из газового пистолета и распылили в их сторону перцовый баллончик.

"Мы попросили администратора позвать, на что они начали проявлять агрессию, мы начали снимать видео, они вызвали ГБР местного ЧОПа, вытолкнули нас на улицу", — рассказал военный RT.

Отмечается, что сотрудник охраны начал провоцировать конфликт и обстрелял бойцов из газового пистолета, а затем распылил в сторону компании перцовый баллончик. Двое военных получили ожоги сетчатки, у ещё одного разбит нос. Они уже написали заявление в полицию.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что такая ситуация неприемлема. По его словам, солдаты, отдающие долг стране, не должны сталкиваться с какими-либо принижениями.

"Стало известно о том, что в эти выходные группа мужчин, среди которых были участники СВО, хотела отметить в одном из заведений Южно-Сахалинска получение боевых наград. Вместо этого произошёл конфликт с администрацией заведения, а затем — и с частным охранным предприятием, применившим против них газовый баллончик. Считаю возникшую ситуацию абсолютно неприемлемой", — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что солдаты, защищающие Родину, должны быть уважаемыми в обществе. Он попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации. В СУ СКР по Сахалинской области сообщили о начале доследственной проверки.