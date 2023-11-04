В Кемеровской области 69-летняя пенсионерка организовала у себя "гостевой дом" для участников СВО. Как сообщает SHOT, бойцы уже дали женщине ласковый позывной Бабушка.

В Кемеровской области пенсионерка устроила "гостевой дом" для бойцов СВО. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, год назад сын Веры Васильевны попросил разместить семью мобилизованного друга. Его жена не смогла снять в маленьком городе квартиру, и Бабушка пустила их пожить к себе. Так с тех пор и заработало сарафанное радио среди военнослужащих. Контрактники со всей страны, проезжая мимо, стали частенько останавливаются у пенсионерки. Для размещения военных женщина выделила зал, а сама переехала на кухню. Своих "сыночков", именно так Бабушка называет бойцов, она угощает солянкой и пирогами. Кроме того, пенсионерка топит баню и обязательно жарит блины в дорогу всем гостям.

"Прямо потребность какая-то, чтобы они рядом со мной были. Я же одна живу, мне скучно, теперь мне с ними весело. Я их чувствую, как детей своих. <...> Стараюсь, чтоб ребятам было комфортно и удобно. Всех их всегда провожу, поцелую", — поделилась Вера Васильевна.

Бабушка добавила, что такое уважение к людям в форме у неё с детства. Она выросла при воинской части, где служил отец, а мать работала поваром.