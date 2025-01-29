Планете стало жарко. Когда и чем закончится рекордное потепление на Земле Климатолог объяснил Life.ru, что на самом деле означает только что зафиксированное превышение общепринятых пределов средних глобальных температур. 28 января, 21:27 Учёные объяснили, что не так с Парижским соглашением по климату. Обложка © «Шедеврум»

Рекордное потепление на планете в 2024 году вовсе не гарантирует, что в дальнейшем ситуация будет развиваться только по нарастающей, заверил Life.ru ведущий научный сотрудник отдела динамической метеорологии Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Андрей Киселёв.

— Совсем необязательно, что 2025 год будет ещё теплее. Но если говорить о тенденции на десятилетия, то вполне определённо утверждается, что этот порог в 1,5 градуса будет устойчиво преодолён в течение ближайших лет, — рассказал кандидат физико-математических наук.

Ранее европейская служба по отслеживанию изменений климата «Коперник» опубликовала результаты анализа данных за 2024 год. Выяснилось, что год стал самым жарким за всю историю наблюдений и первым годом, когда средняя температура на планете превысила отметку +1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем 1850–1900-х годов. Как сообщается, в 2024 году в среднем на Земле было на 1,6 градуса теплее, чем во второй половине XIX века.

Стоит отметить, что «плюс 1,5 градуса» — это уровень, обозначенный в знаменитом Парижском соглашении по климату как та условная черта, которой нужно придерживаться и лучше не пересекать. Уровень «плюс два градуса» в том же договоре обозначен как некая «линия невозврата», к которой желательно вообще не приближаться.

Карта распределения средних температур на планете в 2024 году. Фото © climate.copernicus.eu

Напомним, в 2015 году во время Конференции по изменению климата в Париже было подготовлено международное соглашение, которое обозначило вышеназванные границы глобального потепления и поставило перед мировым сообществом цель максимально его сдерживать. Документ подписала большая часть стран мира. Самое интересное, что, по словам климатологов, числа 1,5 и 2 в этом договоре, по сути, «взяты с потолка».

— Нигде никак не указано и не доказано научно, что эти цифры действительно обладают этим «свойством» точки невозврата. Но даже противники этих цифр признавали, что какое-то значение указать надо, потому что иначе это будет разговор ни о чём, — объяснил Андрей Киселёв.

Где на самом деле та граница, за которой климат полностью выходит из-под контроля, доподлинно неизвестно никому, подчеркнул он, также трудно прогнозировать и сроки наступления этой климатической «сингулярности». По его словам, сейчас ясно, что имеющиеся климатические модели уже неактуальны и в этом столетии вполне можно ожидать потепления не на два, а на три градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Как отметил кандидат наук, для России это в первую очередь означает таяние многолетней мерзлоты, которая занимает больше половины территории страны. Широко известно, что это создаёт серьёзную угрозу для стоящих там зданий и всей инфраструктуры: почва под ними становится мягче. Предупреждением об этом служит катастрофа «Норникеля» в 2020 году, когда в Норильске огромный бак с дизельным топливом рухнул из-за неустойчивости опор.

— Мы плохо знаем ту почву, на которой мы стоим. Когда в зоне многолетней мерзлоты строили инфраструктуру, никому не приходило в голову, что мерзлота будет деградировать. В планах на ближайшие годы — расположение около 140 станций наблюдения за многолетней мерзлотой в нашей стране, — рассказал специалист Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова.

Он добавил, что наблюдение за изменением климата крайне важно и для экономики страны: акватории северных российских морей постепенно освобождаются ото льда, на их берегах предстоит строить инфраструктуру для Северного морского пути, и инфраструктура потребуется максимально устойчивая.

— Это нужно будет делать с учётом того, что грунт очень ненадёжный, — подчеркнул кандидат наук.

Авторы Адель Романенкова