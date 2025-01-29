С 1 февраля курс рубля выйдет на новый уровень. Сколько будет стоить доллар На этой неделе курс доллара активно снижается. На валютном рынке наметился новый тренд. Как долго продлится укрепление рубля и на какой уровень курс доллара выйдет с 1 февраля? 28 января, 21:15 Курс рубля растёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Почему стал снижаться курс доллара

После новогодних праздников традиционно наблюдается снижение спроса на иностранную валюту. Жители страны возвращаются из отпусков за границей, где активно использовали доллары и евро, а также значительно сокращаются покупки импортных товаров, характерные для предновогоднего периода. Это касается как подарков, так и продуктов для праздничного стола. Кроме того, в конце года компании нуждались в рублях для уплаты налогов, что также поддерживало курс национальной валюты. Однако дальнейшая динамика рубля будет зависеть в первую очередь от внешнеэкономических условий. Так охарактеризовал обстановку на рынке эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

По его оценкам, курс доллара опустился ниже отметки 100 рублей в результате нескольких факторов. Среди них стабилизация экспортных потоков, увеличение продаж валютной выручки компаниями и ограниченный спрос со стороны импортёров.

— Рубль укрепился в конце января по ряду причин. Локально нацвалюту поддержал первый в году налоговый период. Ожидание личных контактов глав РФ и США и общего улучшения геополитической конъюнктуры ведёт к сокращению риск-премии в рублёвых активах. Спрос на валюту со стороны импортёров после праздничного всплеска сезонно менее активен. Исторически в конце зимы – начале весны показатели платёжного баланса наиболее благоприятны для рубля, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Он также обратил внимание, что в конце 2024 года многие компании начали выплачивать дивиденды. Совокупный объём выплат превысил 1,3 триллиона рублей. В январе прошли выплаты у крупных экспортёров, таких как «Роснефть» и «Татнефть». Чтобы осуществить эти выплаты, компаниям потребовалось перевести часть валютной выручки в рубли, что в числе прочего позволило опустить доллар под 100.

— Наконец мог сказаться откат самого доллара на мировом рынке — индекс DXY (показатель, отражающий стоимость доллара по отношению к корзине иностранных валют) от пиков у 110 п. в середине января опустился к 107 п., что является ощутимым движением для данного показателя. Некоторые из перечисленных причин — локальные. Налоговый период января уже фактически завершён, временным является и дивидендный фактор, — добавил Александр Шепелев.

Каким будет курс рубля в феврале

Алексей Лоссан считает, что вопрос о дальнейшем укреплении рубля остаётся открытым. В феврале возможна некоторая стабилизация курса в диапазоне 95–98 рублей за доллар, но многое будет зависеть от геополитической обстановки и цен на энергоресурсы.

В ближайшие дни валюты могут начать корректироваться вверх, в феврале юань может вернуться в район 13,7–13,8 рубля, доллар — к 99–100, евро — к 104–105. При этом на курс может сильно влиять новостной фон, связанный с геополитикой, — риск-премия может резко расти либо уменьшаться в рублёвых активах в зависимости от происходящих событий и характера поступающих сигналов. Такой прогноз сделал Александр Шепелев.

— В феврале доллар может стремиться к диапазону 90–93 рубля, евро — 97–99, а юань — к 12,3–12,65. Однако дальнейшая динамика во многом будет зависеть от внешнеполитических факторов и санкционной риторики. Если в феврале не появится новых ограничений со стороны США, то укрепление рубля продолжится. Однако с марта ситуация может измениться, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

На предстоящем заседании ЦБ России 14-го числа ожидается повышение ключевой ставки до 23%, но это вряд ли окажет существенное влияние на валютный рынок. Высокая инфляция и геополитические риски продолжают оказывать давление на локальный валютный рынок. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— В феврале ожидаю движения доллара в диапазоне 98–104,5 рубля, евро — 103–108 рублей, юаня — 13,3-14 рублей. К концу первого квартала вероятно ослабление рубля до уровня 105,5 за доллар, а при негативном сценарии с нефтью возможно движение к 115–125 рублям, — пояснил Владислав Антонов.

По его словам, на рынке сейчас наблюдается неустойчивое равновесие и любое значимое событие может стать триггером для существенных колебаний курса. Важно также учитывать, что локальный валютный рынок сейчас довольно изолирован от внешнего мира, что делает его более чувствительным к внутренним факторам.

Как долго продлится укрепление курса рубля

В феврале курс доллара, евро и юаня имеет шансы на снижение: доллар — в диапазоне 90–93 рублей, евро — 97–99 рублей, юань — 12,3–12,65 рубля. Поддержку рублю оказывают ожидания возможного переговорного процесса между президентами США и России, а также стабильные мировые цены на нефть, которые остаются на приемлемом для экономики уровне. Об этом рассказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

При этом он отметил, что перспективы укрепления рубля ограничены. Уже с марта энергетические санкции, принятые прежней администрацией США, начнут действовать в полную силу. Продажа углеводородов выше ценового потолка 60 долларов станет сложнее, а возможное снижение мировых цен на нефть усилит давление на российский бюджет и рубль во втором квартале.

— Влияние февральского заседания Центробанка на курс рубля, скорее всего, будет ограниченным. Высокие инфляционные риски сохраняются, а значит, регулятор вряд ли резко изменит свою политику. Ключевая ставка останется высокой, что поддерживает рублёвые активы, но не является единственным фактором, определяющим курс национальной валюты, — отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По его мнению, серьёзным вызовом для рубля в феврале остаётся вопрос санкций против российского нефтяного сектора. Ограничения, вступающие в силу после 27 февраля, могут негативно повлиять на экспортную выручку. В то же время на текущий момент новые экономические меры со стороны США пока не введены, а новая администрация демонстрирует осторожный подход, сигнализируя о возможности диалога.

— Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль может укрепляться, однако его возможности роста ограничены. Долгосрочные риски связаны с новыми санкционными мерами, которые могут оказать давление на экономику России уже во втором квартале. К началу февраля диапазон по доллару может составить 95–106 рублей, — добавил Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева