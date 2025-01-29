Рэперу A$AP Rocky грозит 24 года тюрьмы за вооружённое нападение

Американскому рэперу A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) грозит до 24 лет лишения свободы за нападение со стрельбой, которое произошло в 2021 году у отеля в Голливуде. Суд обвиняет музыканта в использовании полуавтоматического огнестрельного оружия, из которого был ранен Терелл Эфрон, некогда известный как A$AP Relli. Об этом сообщает Fox LA.

Защита Роки пытается доказать, что в злополучную ночь у рэпера при себе был бутафорский пистолет, который тот получил во время съёмок клипа, поэтому выстрелить в бывшего друга настоящими пулями он физически не мог. Также адвокат музыканта настаивает, что пострадавший пытался вымогать у его подзащитного деньги в тот вечер, когда произошла ссора, поэтому требует смягчения наказания для артиста.

Кстати, на защитой A$AP Rocky занимается экс-адвокат Дональда Трампа Джозеф Такопина, поэтому у возлюбленного Рианны есть все шансы избежать серьёзного тюремного заключения.