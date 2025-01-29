Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 19:20

Рэперу A$AP Rocky грозит 24 года тюрьмы за вооружённое нападение

A$AP Rocky. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asaprocky

A$AP Rocky. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asaprocky

Американскому рэперу A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) грозит до 24 лет лишения свободы за нападение со стрельбой, которое произошло в 2021 году у отеля в Голливуде. Суд обвиняет музыканта в использовании полуавтоматического огнестрельного оружия, из которого был ранен Терелл Эфрон, некогда известный как A$AP Relli. Об этом сообщает Fox LA.

Защита Роки пытается доказать, что в злополучную ночь у рэпера при себе был бутафорский пистолет, который тот получил во время съёмок клипа, поэтому выстрелить в бывшего друга настоящими пулями он физически не мог. Также адвокат музыканта настаивает, что пострадавший пытался вымогать у его подзащитного деньги в тот вечер, когда произошла ссора, поэтому требует смягчения наказания для артиста.

Кстати, на защитой A$AP Rocky занимается экс-адвокат Дональда Трампа Джозеф Такопина, поэтому у возлюбленного Рианны есть все шансы избежать серьёзного тюремного заключения.

Украинцы накинулись на мужа Рианны из-за кулона с буквой Z из танков
Украинцы накинулись на мужа Рианны из-за кулона с буквой Z из танков

Напомним, что в апреле 2022 года A$AP Rocky был арестован правоохранителями прямо в аэропорту после прилёта с Барбадоса. Рэперу предъявили обвинение за нападение на человека и стрельбу, которые произошли после конфликта.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar