Миллионы с мусорки. Где находят самые дорогие книги и сколько они стоят Какие книги ценятся на международных аукционах и что из них можно найти возле мусорных баков или на чердаке старого дома. 2 февраля, 21:20 На раритетных книгах можно хорошо заработать. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Хитрые любители букинистических книг стараются убедить доверчивых обывателей в том, что время, когда люди находили на помойке миллионы, давно прошло. Но это не так. То тут, то там совершенно случайные люди находят книги, которые стоят сотни тысяч рублей. Любопытно, что сейчас раритеты находят чаще не в Москве, а в провинции.

Полмиллиона рублей на чердаке

В 2004 году жительница посёлка Суксун Пермского края Наталья Токарева на чердаке храма во имя апостолов Петра и Павла обнаружила раритет: книгу Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла». Книга была напечатана в 1623 году в типографии Киево-Печерской лавры. Сейчас книга хранится в Суксунском музее. Её ориентировочная стоимость составляет полмиллиона рублей.

Книга Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла». Фото © VK / Наталья Токарева

В марте 2024 года в столице Забайкалья Чите возле мусорных баков была найдена редкая книга — I том из собрания сочинений Михаила Лермонтова. Книга была напечатана в Санкт-Петербурге в издательстве Глазунова в 1889 году и являлась частью второго посмертного издания собрания сочинений Лермонтова. Специалисты убедились, что состояние издания удовлетворительное, и оценили его стоимость в 150 тысяч рублей.

В августе 2017 года в Иркутске житель города Олег Волков нашёл у мусорного бака выброшенные букинистические книги XIX века. Оказалось, что мужчина буквально спас два тома «Истории химии» Германа Коппа, монографию о минводах Алжира и Франции; словарь наук Буайе, издание академии наук Санкт-Петербурга на французском и научный бюллетень. Выяснилось, что книги имеют историческую ценность и ранее находились в библиотеке дореволюционного предприятия — Золотосплавочной лаборатории.

Около мусорного бака нашли букинистические редкости XIX века. Фото © Лайвлиб / Дарья Галеева

В 2000 году в Иркутской области, в далёком посёлке Жигалово, на чердаке уже сгоревшего дома рабочие обнаружили настоящую жемчужину букинистики — «Евангелие учительное» Кирилла Ставровецкого печати 1619 года. Ценность книги обусловлена тем, что она была запрещена в 1697 году патриархом Адрианом. Её было велено «на пожарах сжечь, чтоб и ересь, и смута в мире не была». Возможно, жигаловский экземпляр сохранили староверы. Сколько стоит такая книга, сказать сложно, но более позднее издание 1697 года печатника Максима Вощанки недавно было продано на аукционе за 180 000 рублей.

Вице-президент Гильдии антикваров-книжников Сергей Бурмистров однажды рассказал журналистам, как к нему в руки попала книга с автографом Иосифа Сталина. Её нашли на свалке два бомжа и за сто рублей продали в ближайший магазин. Владелец магазина продал книгу антиквару, а тот в свою очередь перепродал её Бурмистрову. Бурмистров провёл экспертизу, и оказалось, что на руках находится каталог промышленного оборудования с пометками, сделанными рукой Сталина. По нему вождь отбирал, что нужно закупить за рубежом для индустриализации страны, и делал на полях заметки. После экспертизы цена на каталог выросла до сотен тысяч рублей.

Самые ценные экземпляры на аукционах России

Букинистические книги пользуются неизменным спросом на российских аукционах. Особенно это касается справочников, учебников и пособий. Например, в 2024 году за 280 тысяч рублей в России была продана невзрачная «Таблица разности ширины и отшествия от меридиана» Четверикова, напечатанная в 1759 году в типографии Морского шляхетского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Ценность лекций профессора Павлова «О работе главных пищеварительных желёз» составила 100 тысяч рублей, а «Изображения памятников древности» 1801 года были проданы за 340 тысяч.

«Таблица разности ширины и отшествия от меридиана» была продана за 180 тысяч рублей. Фото © Аукционный дом «Литфонд»

В ходу у коллекционеров литература XIX века. Так, III том журнала «Современник» 1836 года поменял владельца за 400 тысяч рублей, а комедия писателя Григория Квитки-Основьяненко «Дворянские выборы» 1829 года была оценена в 190 тысяч рублей. Но, конечно, по цене первенство держат книги религиозного характера. Например, рукопись начала XVII века «Патерик скитский» была продана за 2 миллиона 800 тысяч рублей.

На «Сотби» ценится советский конструктивизм

На аукционе «Сотби» ценятся советские брошюры 1920-х годов. 18 декабря 2024 года на аукционе в 3600 долларов была оценена покупателем книга стихов Владимира Маяковского издания 1923 года. Ценности книге придал тот факт, что к её оформлению приложил руку советский художник-конструктивист Эль Лисицкий, получивший международную премию Гутенберга и ставший членом Ассоциации типографов.

Стихи Владимира Маяковского. Фото © sothebys

Издание Алексея Кручёных «Мятеж» 1920 года было оценено покупателем в 9 тысяч долларов. Книга была оформлена художником Александром Родченко, наполнившим, как считают эксперты, стихотворения новыми образами и смыслами. А «Азбука» Владимира Маяковского 1919 года была продана за 26 400 евро.

«Азбука» Владимира Маяковского 1919 года. Фото © sothebys

Ещё одна книга с оформлением конструктивиста Лисицкого, «Про два квадрата», изданная в Берлине в 1922 году «для детей революционеров» на русском языке, была куплена за 15 600 евро. А с виду и не скажешь. Если будет лежать у мусорных баков — не заметишь. Так что будьте внимательней, когда проходите возле помоек или заглядываете на чердаки заброшенных домов. Там могут быть сокровища.

Авторы Майя Новик