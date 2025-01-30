На данный момент в подконтрольной Киеву части Херсона число иностранных наёмников равняется с количеством солдат ВСУ. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Часто слышна <...> иностранная речь. О чем это говорит? Что не так много именно военнослужащих ВСУ, чем наставников, наёмников, инструкторов. Днём они не очень видны, ночью они начинают проявляться — действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют», — сказал Сальдо.

Чиновник добавил, что сторона Киева намеренно пытается скрыть присутствие иностранных солдат, однако жители региона регулярно фиксируют французскую, польскую и английскую речь. Сальдо заключил, что их надо срочно оттуда выкуривать.