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Регион
30 января, 07:21

Сальдо раскрыл число наёмников в Херсоне

Сальдо: В Херсоне число иностранных наёмников равняется количеству ВСУ

На данный момент в подконтрольной Киеву части Херсона число иностранных наёмников равняется с количеством солдат ВСУ. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Часто слышна <...> иностранная речь. О чем это говорит? Что не так много именно военнослужащих ВСУ, чем наставников, наёмников, инструкторов. Днём они не очень видны, ночью они начинают проявляться — действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют», — сказал Сальдо.

Чиновник добавил, что сторона Киева намеренно пытается скрыть присутствие иностранных солдат, однако жители региона регулярно фиксируют французскую, польскую и английскую речь. Сальдо заключил, что их надо срочно оттуда выкуривать.

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Недавно российские силы нанесли удары по пункту дислокации британских наёмников в киевских Броварах. В результате атаки частично разрушено здание штаба, уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция, также повреждён серверный центр.

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Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Николай Рюмин
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