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Регион
30 января, 12:04

«Будем драться до конца»: 700 срочников вернулись на позиции под Курском после бесед с батюшками

Протоиерей Василенков: Благодаря священникам на позиции вернулись 700 срочников

В августе прошлого года около 700 срочников вернулись на оставленные позиции в Курской области после бесед со священниками. Об этом рассказал главный военный священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Василенков.

«За два дня 700 срочников, покинувших позиции, после работы — два дня работы с нашими священниками — из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», — сказал священнослужитель на заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

Протоиерей добавил, что воины прекратили отступление и пошли вперёд.

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Ранее фронтовой батюшка рассказал об охоте ВСУ на священников. По его словам, €10 тысяч платят за мёртвого, а €50 тысяч – за живого российского священнослужителя.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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