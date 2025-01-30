«Будем драться до конца»: 700 срочников вернулись на позиции под Курском после бесед с батюшками
Протоиерей Василенков: Благодаря священникам на позиции вернулись 700 срочников
В августе прошлого года около 700 срочников вернулись на оставленные позиции в Курской области после бесед со священниками. Об этом рассказал главный военный священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Василенков.
«За два дня 700 срочников, покинувших позиции, после работы — два дня работы с нашими священниками — из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», — сказал священнослужитель на заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме.
Протоиерей добавил, что воины прекратили отступление и пошли вперёд.
Ранее фронтовой батюшка рассказал об охоте ВСУ на священников. По его словам, €10 тысяч платят за мёртвого, а €50 тысяч – за живого российского священнослужителя.
ТАСС / Александр Полегенько