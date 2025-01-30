«Будем драться до конца»: 700 срочников вернулись на позиции под Курском после бесед с батюшками

В августе прошлого года около 700 срочников вернулись на оставленные позиции в Курской области после бесед со священниками. Об этом рассказал главный военный священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Василенков.

«За два дня 700 срочников, покинувших позиции, после работы — два дня работы с нашими священниками — из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», — сказал священнослужитель на заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме.