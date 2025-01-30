Суд Лондона поставил точку в многолетнем споре владельцев московских рынков

В Высоком суде Англии и Уэльса было вынесено решение о разделе московских рынков в ходе многолетнего спора между бизнесменами Андреем Рогачёвым и Михаилом Горяиновым. Как сообщает газета «Ведомости», в итоге суд встал на сторону Горяинова.

Согласно решению судьи, Горяинов вложил в совместное предприятие на сумму $12,7 миллиона больше, чем Рогачёв. В связи с этим суд постановил, что Рогачёв обязан вернуть эту сумму своему экс-партнёру по бизнесу.

По данным издания, в 2018 году иск к суду в Лондоне подал Рогачёв, который утверждал, что вложил в совместный бизнес больше, чем Горяинов. Он требовал от своего бывшего бизнес-партнёра $28 миллионов. Горяинов, в свою очередь, запросил $16 миллионов. Предметом спора между сторонами стали важные активы, включающие Усачёвский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также ТЦ «Волгоградский».