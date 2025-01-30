Минцифры опровергло данные о входе на маркетплейсы через «Госуслуги»

Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что россиян не будут обязывать входить на маркетплейсы через «Госуслуги». Так он прокомментировал недавнюю новость, что вход на Wildberries планируют сделать через государственный портал в рамках борьбы с мошенничеством.

«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через «Госуслуги». Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», — сказал Качанов на «Саммите развития».

По данным Forbes, новый пакет антимошеннических поправок включает в себя регистрацию пользователя маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг в «Госуслугах». В статье также указывалось, что пользователи СИМ-карт должны будут фиксировать в государственном портале передачу карты другим людям, если речь не идёт о ближайших родственниках.