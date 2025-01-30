Британке грозит тюрьма за видео с «кибер-пердежом»

В Великобритании правоохранительные органы арестовали женщину за «кибер-пердёж». Об этом сообщает издание The Sun.

В статье говорится, что 25-летняя Рианнон Эванс долгое время отправляла бывшей девушке своего парня видео, где она «пердит». Той не понравилось всё это слушать и смотреть, поэтому пришлось обратиться в суд. Прокурор отметил, что на первых видео Эванс «направляет камеру на свой зад и выпускает газы». На других роликах она ещё и смеётся над этим.

Пострадавшая подчеркнула, что ей стало страшно после просмотра таких видео. Она перестала чувствовать себя в безопасности. Правоохранительные органы арестовали британку дома, её обвинили в поведении, равносильном домогательству. Девушка признала вину и предстала перед судом. Ей грозит тюрьма.