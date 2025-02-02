Крылатые медведи и пропавшие народы. Какие жуткие тайны хранят Васюганские болота Здесь обитают злые духи древних народов и находят странные артефакты. А ещё Васюганские болота считаются самым большим верховым болотом в мире. 1 февраля, 22:20 Какие страшные загадки хранят Васюганские болота. Обложка © VK / Флэш Сибирь | Новости

Междуречье Иртыша и Оби называют страной миллиона озёр. Расположенные здесь Васюганские болота имеют площадь в 55 тысяч квадратных километров. Это больше, чем Дания или Голландия, Эстония или Босния с Герцеговиной. В них хранятся огромные запасы пресной воды — 400 квадратных километров. А ещё здесь обитают чудовища и скрыты тайны древних цивилизаций.

Крылатый демон Васюганья

На древних мифических чудовищ Персии весьма похожи и персонажи местного фольклора. Селькупы и ханты верят, что на болотах Васюганья обитает настоящий злой демон — крылатый медведь Шелабкуба, умеющий притворяться то огромным орлом с перьями-ножами, то змеем. Некоторые лингвисты считают, что само название реки Васюган произошло от слова «вес» — чудовище, змей.

В 1958 году на реке Васюган возле деревни Староюгино Томской области был найден клад VII века из 17 предметов. Один из предметов изображал семикрылого медведя, стоящего на задних лапах, а передними опирающегося на плечи антропоморфного существа. На груди бронзового медведя было изображено ожерелье, пальцев на лапах было четыре вместо пяти, большой палец отсутствовал. Не было у медведя и зрачков. Исследователи считают, что такое изображение зверя говорит о том, что это оборотень. И действительно, у селькупов сохранилось поверье, что человек, лишившийся большого пальца, превращается в зверя.

Крылатый медведь. Фото © НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Это не единственное изображение Шелабкуба. В 1896 году под Томском на берегу реки Малой Киргизки были найдены ещё три похожие фигурки. Фигурка семикрылого медведя, который держал в лапах человека, была найдена и на реке Тартас. Селькупы до сих пор почитают медведя, не убивают без особой причины. А если в окрестностях появляется медведь-людоед, подолгу терпят его, объясняя гибель людей их проступками. Медведей на Васюганских болотах действительно много, и иногда люди пользуются их следами. Звери знают, где суше.

Таинственные маски Васюганских болот

Ещё одна тайна Васюганских болот — это ритуальные бронзовые маски, найденные археологами на притоке реки Васюган — реке Варен-Игай в 1968 году. Их возраст был определён по обломкам керамики в этом же слое и составил 2,5 тысячи лет. Что за народ их изготовил, археологи не знают. Маски схожи с масками рёлкинцев, но технология изготовления у них иная.

Ритуальные бронзовые маски, найденные археологами на притоке реки Васюган. Фото © Археология

Учёные выдвигают несколько теорий. По одной из них, маски — это изображение шаманов.

По другой, маски — это «вместилище душ» для покойников.

По третьей — это маски для специальных кукол. Такая кукла использовалась как оберег от злых духов.

Есть данные, что на стоянках древних людей Васюганья находили не только бронзовые кинжалы и топоры, мраморные булавы, но и височные кольца, которые считаются верным признаком славянских племён. И это окончательно всё запутывает.

Васюганье слабо изучено археологами. Не проведены раскопки и на реке Варен-Игай. Найденные маски были обнаружены в ходе предварительной археологической разведки возле кургана. Но сам курган так и не вскрыли. Возможно, причиной этому стало наступающее болото. Дело в том, что Васюганское болото всё время растёт. Ландшафт меняется каждый год. Летом по болоту не проехать: транспорт тонет в жидком торфе, мешает гнус, а зимой научные работы невозможны.

Таинственные обитатели Васюганских болот — селькупы

Жители Васюганья — селькупы. Фото © Wikipedia / Ninara

Одной из неразгаданных загадок Васюганья остаётся происхождение самодийских народов — самоедов, или селькупов, — живущих на окраинах болота. Гипотезы высказываются одна краше другой, но до истины так никто и не добрался.

По одной из версий, селькупы — это представители таинственной пазырыкской цивилизации, той самой, к которой принадлежала «принцесса Укока», найденная на Алтае. Пазырыкцы были воинами и кочевниками, они украшали себя замысловатыми татуировками, мумифицировали умерших и хоронили их в курганах.

По другой теории, селькупы — это представители древней кулайской культуры, от которой произошла рёлкинская культура. Рёлкинцы ездили на лошадях, но и на лосях. От рёлкинцев, по этой теории, и произошли селькупы. Это предположение основано на схожести археологических находок рёлкинцев с современной утварью селькупов.

Есть предположение, что селькупы в частности и самодийские народы вообще — это потомки персов, расселившихся в древности по Сибири. Недаром их языки относятся к отдельной семье Уральских языков. Они не похожи на тюркские языки. Тюрки появились в Сибири позже самодийцев и вытеснили их на север.

Разрушенные города и пропавшие народы

Всадник, пазырыкский войлочный артефакт, около 300 г. до н. э. Фото © Wikipedia / Hermitage

Есть основания считать, что болото, впервые возникшее между Иртышом и Обью десять тысяч лет назад и начавшее активно захватывать новые территории 500 лет назад, скрывает следы какой-то весьма развитой, но неизвестной цивилизации. Возможно, она была основана древними иранцами. Недаром ведь сторонники альтернативной истории ищут в Томской области древний город Грустину — то ли столицу северных пределов Ирана, то ли потерянное государство русов. А легенды северных народов Сибири рассказывают о потерянном городе белых великанов. Дыма без огня не бывает.

Проезжавший по этим местам 500 лет назад араб Саллам ат-Тарджуман называл их «страной разрушенных городов». В отчёте о поездке халифу Аббасиду-аль-Васику Тарджуман писал, что по этим разрушенным городам его караван шёл 20 дней. Посланник халифа удивлялся этому факту и предполагал, что города были разрушены в ходе войны людей с неведомым народом. Так ли это на самом деле и была ли на месте болота хоть какая-нибудь цивилизация, не узнать. Сибирское междуречье не спешит выдавать свои тайны.

Авторы Майя Новик