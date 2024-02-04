Почти как у Дятлова: 4 группы туристов, погибших в СССР при схожих обстоятельствах Пропажа группы туристов на Урале стала для наших современников загадкой века. Однако в СССР были и другие лыжники, пропавшие в схожих обстоятельствах. Но волею случая информация о них не получила такого широкого распространения. 3 февраля, 21:41 Основной логической причиной гибели туристов под руководством Дятлова стал сход небольшой лавины. Обложка © Vk / Тайна перевала Дятлова и загадка Горы мертвецов

Группа Орлова в Забайкалье: четверо погибших

Группа Михаила Орлова не была туристической. В неё входили двое молодых учёных-биологов: Михаил Орлов и Сергей Конкин; обоим было по 25 лет, оба окончили университет в Горьком (Нижний Новгород), и оба были влюблены в сибирскую тайгу. Учёных сопровождали сотрудник Сохондинского заповедника 28-летний Игорь Бахолдин и его жена — 27-летняя Татьяна Терехова. Супруги были местными и хорошо знали тайгу. Они жили и работали на кордоне Ингода и решили сопроводить учёных, чтобы дойти поселка Кыра и встретить Новый год вместе с сыном, который жил у родителей.

Четверо членов научной экспедиции нашли свою смерть на гольце Быркыхтын-Янг в Сохондинском заповеднике. Более 40 лет это происшествие, по сути, остаётся нераскрытым. Фото © ngs.ru / Виктория Михайлюк

24 декабря 1981 года Игорь Бахолдин сообщил по рации, что группа выдвигается в зимовье Быркыхта. Это было его последнее сообщение. Маршрут был несложный — 16 километров по накатанной лыжне. Места красивые: вокруг горы. Температура тоже была подходящей: днём -17 °C, ночью -22 – -23 °C. Для привычных людей — почти курорт. Единственной сложностью на маршруте были гольцы горы Быркыхтын-Янг, которая, подобно уральской горе Мертвецов, имела дурную славу. Эвенки верили, что на ней живёт злой дух.

За сутки до этого по тому же маршруту с той же задачей — учёт следов животных — ушла первая группа учёных и благополучно достигла зимовья. Никто не волновался и за группу Орлова. Ребята молодые, спортивные, хронических заболеваний никто не имел.







Однако ни 24, ни 25 декабря к зимовью Быркыхта, где их ждали коллеги из первой группы, группа Орлова не вышла. 27 декабря о пропаже сообщили в Кыру; 28 декабря начались поиски. 29 декабря спасатели обнаружили, что на перевале Быркыхтын-Янг у ключа Аршан группа Орлова свернула по свежему снегу к гольцам.

Пройдя по лыжне, поисковики обнаружили воткнутые в снег лыжи, воткнутое в снег дулом вверх незаряженное ружьё, раскиданные рюкзаки, а ещё дальше — тела Конкина, Тереховой и Бахолдина. Причём Конкин лежал в полутора метрах от рюкзаков, Терехова — в полутора метрах рядом с ним, а Бахолдин был найден в 26 метрах вниз по склону. Тело Конкина было полностью одето. На Татьяне не было шапки и одной рукавички, а у Бахолдина был задран свитер на животе.

Все находились в одинаковой позе — на спине, с запрокинутой головой, раскрытыми глазами, руки раскинуты в стороны — поза, не характерная для замерзающего человека. На лицах была ярко-красная, словно обожжённая кожа. На груди Тереховой и Конкина были рассыпаны спички. Однако каких-то попыток защититься от холода не было — тёплая одежда так и осталась в рюкзаках.







Михаила Орлова нашли только 3 января 1982 года — его тело находилось в семистах метрах от товарищей. Он замёрз насмерть, скрючившись и уткнув лицо в снег. Экспертиза показала, что из всех четверых незначительную дозу алкоголя в день смерти выпил только он, но это не могло повлиять на его поведение или смерть.

Эти часы принадлежали самому младшему члену группы — Сергею Конкину. Фото © ngs.ru / Виктория Михайлюк

Часы Тереховой и Бахолдина остановились в 17:27, часы Конкина — часом позже, в 18:27, а часы Орлова встали в 19:59. От места гибели группы до зимовья было всего два километра — на лыжах 10 минут хода.

Во время опроса местных жителей следователь узнал, что они считают место опасным: мол, на гольцах возникают некие "явления" — людям трудно дышать, они теряют сознание. Определить причину смерти троих членов группы так и не удалось, как и её обстоятельства. Патологоанатом записал официальное — переохлаждение. Следствие сочло, что Орлов был единственным, кто боролся за жизнь до конца. Остальные просто не успели ничего сделать. Что их убило, до сих пор неизвестно.







Группа Романова на Полярном Урале: семеро погибших

Напомним, основной логической причиной гибели туристов под руководством Дятлова стал сход небольшой лавины — тяжёлой ледяной доски, которая нанесла туристам травмы и выгнала их из палатки. Подобная гибель поджидала группу туристов из МЭИИС под руководством Олега Романова в феврале 1982 года на ручье Медвежий на Полярном Урале. Семеро лыжников пропали 6 февраля, искать их начали 19 февраля, но нашли их только 8 июля после долгих поисков.

Как оказалось, группа Романова отклонилась от маршрута и ушла от железнодорожной станции 129-й километр на перевал Ледопадный. Не сумев его одолеть, туристы немного спустились по склону к Медвежьему ручью и поставили две палатки под снежным наддувом, выкопав ямы в снегу.

Здесь их и нашли — сразу всех: семь мёртвых тел с травмами, характерными для дятловцев. Часы погибших показывали 1:10 ночи. Официально все погибли под снежным завалом. Неофициальных версий тоже много. От испытаний вакуумной бомбы до НЛО.

Группа Кузнецова на Кольском полуострове: 10 погибших

Эта трагедия произошла в январе 1973 года в Ловозерской тундре Кольского полуострова. Из посёлка Ильма по маршруту II категории сложности 25 января вышла группа из десяти самарских лыжников. Новичком был только один из них. Группу вёл опытный турист Михаил Кузнецов. Самарцы собиралась пройти через перевал Эльморайок, дойти до Сейдозера, подняться на плато и совершить маршрут по горам.

Обелиск на месте Чивруайской трагедии. Фото © Wikipedia / StudioTrailers

Первых погибших нашли случайно: группа туристов, вышедшая из Ильмы несколькими днями позже, заметила на склоне горы у перевала Чивруай торчащую из снега руку — это было тело руководителя группы Кузнецова. Рядом с ним нашли тела ещё четверых туристов. Оставшуюся пятёрку искали 4 месяца. Позже энтузиасты как могли, так воспроизвели произошедшее. Скорее всего, в первый день лыжники перешли через перевал Эльморайок и заночевали на одноимённой реке. На следующий день группа прошла 20 километров до перевала Чивруай и в сумерках пошла наверх, сбилась с пути, вышла на плато Маннепахк и остановилась у обрыва реки Киткуай, где Кузнецов разделил группу, послав половину лыжников на разведку и оставшись с другой половиной группы.

Пятёрка разведчиков сумела найти путь вниз и в свою очередь тоже разделилась: двое пошли сообщить Кузнецову, а трое спустились вниз. Погибли все. Оставшиеся с Кузнецовым лыжники почему-то не стали ставить палатку, а просто расстелили её и легли сверху и замёрзли. Двое возвращавшихся — Александр Новосёлов и Лидия Мартина — не сумели дойти до Кузнецова 120 метров. У них не хватило сил. На плато бушевал шторм, порывы ветра достигали 50 м/сек, температура упала до -30. Спустившие вниз туристы разбрелись по долине и замёрзли, а один из них — Илья Альтшуллер — сорвался в пропасть. Всё это случилось 27 января между четырьмя и пятью часами ночи.

Кажется, промахи руководителя экспедиции налицо. Но родственников погибших до сих пор терзают сомнения. Почему Кузнецов повёл группу на перевал в условиях ухудшающейся погоды и фактически в темноте? Что или кто гнал лыжников сначала в гору, а потом вниз с неё? Почему Кузнецов не поставил палатку? Когда на этом месте в 1965 году в подобной ситуации оказалась группа Г. Шапкина, именно палатка позволила туристам выжить. Кузнецов не мог об этом не знать.

Таинственности истории добавляют слухи о том, что уголовное дело по факту гибели туристов засекречено, а также тот факт, что в 2019 году был убит нижегородец Виктор Ворошилов, который самостоятельно расследовал обстоятельства гибели группы и накануне смерти брал интервью у спасателей, участвовавших в поиске. Он считал, что к гибели туристов привели внешние обстоятельства.

Группа Залесовой на Кольском полуострове: одна погибшая

В аналогичных уральским условиях в 1983 году побывала группа студентов Ленинградского пединститута под руководством Ольги Залесовой. В июне студенты шли по маршруту II категории сложности, на перевале Юмъекорр ушли с маршрута на перевал Арсеньева, где на отлогом склоне поставили палатку.

Обелиск на перевале Арсеньева.Фото © Vk / БАП "Тройной Полярный"

Ночью на палатку обрушилась лавина, туристы были вынуждены разрезать её и выбраться наружу. Причём сама Залесова осталась в носках. Взявший в критической ситуации на себя руководство студент А. Ухорский перевёл группу в заранее подготовленный иглу — пещеру из снега, но когда она обрушилась, было решено вернуться к палатке и забрать тёплые вещи. Однако откопать вещи быстро в темноте не удалось. Сообразив, что на морозе и на ветру группа быстро замёрзнет, Ухорский скомандовал спускаться всем вниз, но подчинилась только Залесова. Ещё двое студентов — Дмитрий Серов и Татьяна Гулицкая — предпочли остаться на месте.

На спуске в ущелье реки Малой Белой Ухорский отдал Залесской свои ботинки, но в пурге студенты потеряли друг друга из виду. Юноше повезло — внизу он наткнулся на другую группу туристов и с ними вернулся на место ночёвки спасать товарищей. А Залесская на склоне горы в темноте упала с обрыва и погибла, ударившись головой.

Если бы не встреча с туристами, группа Залесской могла бы один в один повторить судьбу товарищей Дятлова. И мы имели бы ещё одну загадку.

Авторы Александр Лаврентьев