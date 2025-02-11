Священная ночь Бараат в 2025 году: какого числа отмечают, что следует делать в эту ночь Ночь Бараат, или Ляйлятуль-Бараат, — ночь, в которую Бог решает, кому отпустить грехи, — одна из главных дат в мусульманском календаре. Какого числа отмечают праздник, какая у него история и традиции, рассказывает Life.ru. 10 февраля, 21:53 Чем важна священная ночь Бараат для мусульман. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jamaludinyusuppp, Angyalosi Beata

Ляйлятуль-Бараат (ночь Бараат), или Ночь очищения, — особенная дата для всех мусульман. Именно в эту ночь Всевышний принимает покаяние всех верующих. Некоторые исламские учёные полагают, что в эту ночь начинается переписывание книг судьбы человека, которое завершится в Ночь предопределения.

Какого числа проходит ночь Бараат в 2025 году

В 2025 году ночь Бараат выпадает в ночь с 13 на 14 февраля. Фото © Gettyimages / Anadolu

Ночь Бараат выпадает на 15-е число месяца шаабан — восьмого месяца мусульманского календаря. В 2025 году она приходится на ночь с 13 на 14 февраля.

История священной ночи

Ночь Бараат упоминается в Коране и первых хадисах. Согласно им, пророк Мухаммад сказал своей супруге Айше, что в ночь в середине шаабана Аллах прощает раскаявшихся и милостив к молящимся.

B дpyгoм xaдиce говорится, что Господь в cepeдинe мecяцa шaaбaн cпycтил блaгoдaть cвoю нaд зeмлёю и пpocтил гpexи людeй, ĸoличecтвo ĸoтopыx бoльшe, чeм шepcтинoĸ нa шĸypax бapaнoв.

С VII века мусульмане проводили её в бдениях, читая суры Корана и молитвы (дуа).

Традиции

Мусульмане стремятся провести ночь Бараат в поклонении. Фото © Gettyimages / Anadolu

Ночь Бараат не является праздником в прямом смысле этого слова. В это время не принято устраивать шумные торжества. Главное — в эту ночь следует молиться, покаяться в грехах, попросить прощения у тех, кого обидел.

По традиции в ночь Бараат мусульманину помимо намазов нужно трижды прочесть 36-ю суру Корана «Ясин». Считается, что первое её прочтение — это обращение к Аллаху, второе — обещание преданности Всевышнему, третье — просьба о защите.

Пост в ночь Бараат

Поститься следует днём, который предваряет ночь Бараат. От восхода и до заката солнца нужно воздержаться от пищи и воды. Для верующих это является подготовкой к посту в священный месяц Рамадан.

Как правильно молиться в ночь Бараат

В ночь Бараат следует прочесть суру Корана «Ясин» и молитвы раскаяния. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional

В эту ночь следует читать специальные молитвы раскаяния — так называемые Тасбих-намазы. Мусульманин должен вспомнить, какие прегрешения он совершил за год, и покаяться в них. Поскольку ночь Бараат — это ночь очищения от грехов, то следует возместить пропущенные обязательные намазы, прочесть как можно больше дуа, так как они будут приниматься особо и воздавать салават пророку.

На самом деле какого-то единого чёткого ритуала чтения молитв в ночь Бараат нет. Мусульманин может совершить любой вид поклонения. Главное для верующего — это искреннее обращение к Богу и чистосердечное намерение покаяться в грехах.

Сколько ракаатов нужно читать в ночь Бараат

Тасбих-намаз, или молитва раскаяния, состоит из четырёх ракаатов. Молитву Тасбих следует прочесть 15 раз до чтения суры Корана «Аль-Фатиха». Поскольку в ночь Бараат верующие стараются возместить пропущенные намазы, то читается то количество ракаатов, которое соответствует каждому.

Чего нельзя делать в ночь Бараат

В ночь Бараат не стоит проводить застолья и собрания даже на религиозную тему, поскольку она не для празднований, а для покаяния, а мероприятия могут отвлекать верующего от молитв.

Мусульманам запрещено пить алкоголь, есть свинину, клеветать, прелюбодействовать и сквернословить в любое время, но если это совершить в ночь Бараат, грех будет увеличен многократно.

Авторы Екатерина Субботина