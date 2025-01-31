Стало известно, какая страна потеснила Россию с «насиженного» места в «попном» рейтинге
GitNux: Россиянки занимают 7-е место в рейтинге стран по размеру ягодиц
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Россиянки опустились с 6-го на 7-е место в рейтинге стран с обладательницами самых больших ягодиц в мире. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на исследование компании GitNux, которая уже не первый год представляет миру свой «попный» хит-парад.
На первом месте по-прежнему ЮАР — обхват бёдер у жительниц этой страны составляет 106 сантиметров. На второй строчке уже который год Аргентина с показателем в 104 сантиметра. Замыкает тройку лидеров Швеция с показателем в 103,8 см. В золотую пятёрку также вошли жительницы Греции и Германии. А Россию в этом году потеснили американки. В рейтинге прошлого года жительницы США занимали лишь седьмую строчку, уступив россиянкам в бёдрах целых три миллиметра. В этот раз у Америки 103,1см, а у России — 101,6 см.
Ранее Россия заняла шестое место в рейтинге по размеру груди у представительниц прекрасного пола среди 108 стран мира. У нас, как и в Польше, средний размер бюста у женщин достигает 2–3. Украина же заняла лишь 31-е место.