Стало известно, какая страна потеснила Россию с «насиженного» места в «попном» рейтинге

Россиянки опустились с 6-го на 7-е место в рейтинге стран с обладательницами самых больших ягодиц в мире. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на исследование компании GitNux, которая уже не первый год представляет миру свой «попный» хит-парад.

На первом месте по-прежнему ЮАР — обхват бёдер у жительниц этой страны составляет 106 сантиметров. На второй строчке уже который год Аргентина с показателем в 104 сантиметра. Замыкает тройку лидеров Швеция с показателем в 103,8 см. В золотую пятёрку также вошли жительницы Греции и Германии. А Россию в этом году потеснили американки. В рейтинге прошлого года жительницы США занимали лишь седьмую строчку, уступив россиянкам в бёдрах целых три миллиметра. В этот раз у Америки 103,1см, а у России — 101,6 см.