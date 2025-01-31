«Сам теперь моюсь и одеваюсь»: Врачи спасли 180-килограммового уральца от смертельного ожирения
URA.ru: В Челябинске пациент за месяц похудел на 36 кг с помощью операции
В Челябинске врачи провели бариатрическую операцию пациенту из Магнитогорска для избавления от лишнего веса. За месяц 54-летний Алексей Арабаджи сбросил 36 килограммов. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу челябинской КГБ.
54-летний Алексей Арабаджи с лечащим врачом. Фото © VK / Медгородок
«Сейчас сам одеваюсь, нагибаюсь, моюсь, доволен жизнью. Много гуляю, мне внук кричит: «Дед, ты скоро нормы ГТО сдавать будешь!» — поделился счастливый пациент.
Мужчина смог похудеть на 36 килограммов, а позже даже увидел на весах 140 килограммов вместо 180. К операции Алексей готовился вместе с братом-близнецом, но он не дожил до неё из-за больших проблем со здоровьем, которые вызвало ожирение.
Сейчас Арабаджи ест крайне мало — тарелку еды делит на два раза. У него в норме сахар и давление, нет необходимости пить таблетки. Заведующий отделением хирургии Антон Ефремов предупреждает, что любовь поесть — это такая же зависимость, как курение, алкоголь или запрещённые вещества.
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