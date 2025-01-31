В Росстате озвучили численность населения России на 1 января этого года

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила предварительную оценку численности населения России. Так, на 1 января 2025 года она составила 146 миллионов человек. За прошедший год численность населения снизилась на 0,08 процента.

«Предварительная оценка <..> составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения РФ снизилась на 0,08%», — говорится в сообщении Росстата.

В 20 субъектах РФ был отмечен прирост населения. Речь идёт о Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. Кроме того, увеличение численности наблюдается по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.

В Росстате уточнили, что данные представлены без учёта статистической информации по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.