Численность населения Китая снизилась почти на 1,4 млн человек за год

К концу 2024 года численность населения Китая составляла 1,408 миллиарда человек, что на 1,39 миллиона меньше, чем в конце 2023-го, сообщили в Национальном статистическом управлении КНР.

«По состоянию на конец 2024 года в Китае проживали 1 миллиард 408 миллионов 280 тысяч человек. Это число охватывает жителей 31 провинции, автономных регионов и городов центрального подчинения, при этом не учитываются жители Гонконга, Макао, Тайваня и иностранцы. Данная численность меньше на 1,39 миллиона по сравнению с концом 2023 года», — отмечено в отчёте, который был опубликован 17 января.

В прошедшем году в стране родились 9,54 миллиона детей, что отражает уровень рождаемости в 6,77%. Умерли же 10,93 миллиона человек, при уровне смертности 7,76%.

Кроме того, в отчёте за 2024 год говорится о соотношении полов, равном 104,49. Это означает, что на каждые 100 женщин приходится примерно 105 мужчин. Всего в стране насчитываются 719,09 миллиона мужчин и 689,19 миллиона женщин.