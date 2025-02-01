Суд установил, что члены «банды амазонок» действовали осознанно

Члены «банды амазонок», осуждённые за убийства и разбои на юге России, действовали согласованно и осознанно. Об этом пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на материалы громкого дела.

Из вердикта стало ясно, что участие всех членов банды в преступлениях было тщательно спланировано и носило совместный характер. Суд дважды рассматривал уголовные дела по различным эпизодам, связанным с деятельностью группы с 2007 по 2013 годы.

Следствие установило, что Инесса Тарвердиева вместе с гражданским мужем Романом Подкопаевым создала организованную группу, в которую вошли её дочь и супруги Синельники. Банда грабила людей в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. За время своей деятельности они убили десять человек, включая начальника полиции и его семью. В 2013 году при попытке скрыться после очередного преступления произошла перестрелка, в которой погибли лидер банды и полицейский.

Апелляционный суд приговорил Сергея Синельника к пожизненному заключению, Инессу Тарвердиеву — к 24 годам 6 месяцам, Викторию Тарвердиеву — к 24 годам, а Анастасию Синельник — к 23 годам колонии.