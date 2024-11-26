Шьёт форму для МВД: Life.ru узнал, как живёт за решёткой глава «банды амазонок» Инесса Тарвердиева

Лидер ростовской «банды амазонок» Инесса Тарвердиева, отбывающая 25-летнее наказание за серию организованных убийств, встала на путь исправления, занялась шитьём униформы для сотрудников МВД и даже подсела на спорт. Подробности тюремной жизни главаря ОПГ, что держала в страхе весь юг России, разузнал SHOT.

По данным Telegram-канала, после вынесения Тарвердиевой максимально возможного для женщин приговора она неоднократно предпринимала попытки обжаловать решение суда. Одну из самых страшных убийц современности даже пришлось поместить в одиночную камеру мужского корпуса СИЗО №1 в Ростове с пометкой «склонна к побегу». За всё время адвокаты «амазонки» подали 24 апелляции, но скостить преступнице срок так и не удалось.