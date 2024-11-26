Шьёт форму для МВД: Life.ru узнал, как живёт за решёткой глава «банды амазонок» Инесса Тарвердиева
SHOT: Главарь «банды амазонок» Тарвердиева шьёт форму для МВД и подсела на спорт
Инесса Тарвердиева. Обложка © Следственный комитет РФ
Лидер ростовской «банды амазонок» Инесса Тарвердиева, отбывающая 25-летнее наказание за серию организованных убийств, встала на путь исправления, занялась шитьём униформы для сотрудников МВД и даже подсела на спорт. Подробности тюремной жизни главаря ОПГ, что держала в страхе весь юг России, разузнал SHOT.
По данным Telegram-канала, после вынесения Тарвердиевой максимально возможного для женщин приговора она неоднократно предпринимала попытки обжаловать решение суда. Одну из самых страшных убийц современности даже пришлось поместить в одиночную камеру мужского корпуса СИЗО №1 в Ростове с пометкой «склонна к побегу». За всё время адвокаты «амазонки» подали 24 апелляции, но скостить преступнице срок так и не удалось.
Смирившись с наказанием, предводительница ОПГ стала вести себя спокойно, «переехала» в женскую ИК-6 в орловском посёлке Шахово и начала коротать годы в швейном цехе. Параллельно Тарвердиевой занимается физкультурой. Главной же причиной совершённых злодеяний женщина называет любовь к сожителю Роману Подкопаеву, из-за тунеядства которого ей якобы и приходилось зверствовать.
Напомним, что «банда амазонок» действовала с 2007 по 2013 год. Всего они совершили не менее десяти убийств. Жертвами ОПГ становились даже дети — на теле дочери главы нижегородского СОБРа судмедэксперты насчитали 37 ножевых ранений. Кроме того, преступницы занимались незаконным оборотом оружия и грабежом. К криминалу Тарвердиева привлекла даже собственную дочь Викторию, которая тоже получила 25 лет колонии.