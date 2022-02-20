"Атаманша Ставрополья": Как нищая библиотекарша стала лидером одной из самых жестоких банд в истории На счету этой ОПГ почти сотня эпизодов, включая убийство 30 человек, среди которых — дети. Точку в этом деле ставить рано: суд, начавшийся ещё летом 2020 года, продолжится и в 2022 году. 19 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин, © Shutterstock

Криминальный авторитет

Почти на всём в этом деле лежит печать зловещей иронии. Начиная с практически полного созвучия фамилии фигурантки Инессы Тарвердиевой из села Дивное с фамилией композитора Микаэла Таривердиева, написавшего музыку ко многим советским кино- и телехитам, включая "17 мгновений весны". Будто бы выпавшая буква "и", как недостающая хромосома, повела сценарий жизни этой самолюбивой женщины по самой кривой дорожке, которую только можно придумать. С подросткового возраста девушка была в центре внимания. Симпатичной блондинкой восхищались парни, ей завидовали девушки. С такой внешностью — да в столицу, на кастинги. Неслучайно, будучи по паспорту Инной, артистичная натура требовала называть себя Инессой. Но незаметно борьба за выживание взяла своё: женщина прозябала в местном архиве, вышла замуж за тихого сторожа-азербайджанца Арзу, родила дочку Вику. Казалось бы, впереди только домашние заботы, периодические "походы налево" (Инесса изменяла мужу), старость и могила.

Инесса Тарвердиева (в центре) с мужем Арзу и подругой Еленой. Фото © KP.RU

Однако всё изменилось в разгар кризиса 1998 года, когда у Инессы вспыхнул роман с Романом Подкопаевым, несостоявшимся стоматологом и торговцем палёной водкой. Авантюрист местного разлива, к тому же на 10 лет её младше, показался женщине более интересной партией, чем забитый жизнью сторож.

Почти как в Кущёвке

В конце 90-х Инесса, разменяв четвёртый десяток, всерьёз задумалась о своей жизни. Возможно, судьба давала последний шанс как-то реализоваться. Всё сложилось само собой: "романтик" Роман Подкопаев в шутейном разговоре предложил убить опостылевшего Арзу — Инесса согласилась. Сторож оказался для Романа лёгкой мишенью: два выстрела из "Сайги" настигли его в сторожке. Вкус крови распалил воображение обоим. Далее Инесса попросила Романа расправиться с несостоявшимся любовником-автоинспектором. Когда-то она с ним встречалась, но потом мужчина предпочёл ей другую, по иронии оказавшуюся соседкой Инессы. Романа Подкопаева в своё время не взяли на работу в органы, так что мотив устранить "работника органов" у него тоже был. Кстати, как потом выяснится, первой жертвой Романа стала его преподавательница, не поставившая зачёт. Но это до встречи с Инессой.

Паспорт Романа Подкопаева. Скриншот © VK / Честный детектив | Видеоархив

Тела автоинспектора и его возлюбленной потом найдут в лесополосе села Дивное, дело по-тихому закроют. За десятилетие кровавой жатвы Инесса предпримет попытку убить ещё одного любовника, к тому же родственника, но по страшному стечению обстоятельств они не застанут жертву и отыграются на его дочерях-подростках, одна из которых окажется крестницей Инессы.

Роман и Инесса поняли, что ни капли не сожалеют о случившемся, погибших им не жалко. Мокруха казалась отличным инструментом "восстановления справедливости". Ведь разве справедливо, что её, королеву школьных балов, судьба забросила в какой-то там жалкий архив?

Дело "банды амазонок"

К нулевым Роман Подкопаев и Инесса Тарвердиева, уже в статусе супругов, плюс дочь-подросток Виктория образовали криминальное трио. Грабили дома в Ростовской области, а также дальнобойщиков и автомобилистов, решивших заночевать на трассе М4 "Дон". Выглядело это так. С вечера Роман вместе с Инессой и Викторией выезжали на скутерах на разведку, брали с собой палатку. Высматривали жертв, а с наступлением ночи надевали маски и грабили бедолаг. Потом отсиживались в палатке и после возвращались домой.

Виктория Тарвердиева. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Инесса вела дневник, в котором подробно описывала сценарии ограбления. Важный момент: жили в Дивном на Ставрополье, грабить же старались в Ростовской области. Долгое время с виду добропорядочная семья не вызывала никаких подозрений. К тому же у Инессы и Романа родилась дочь Настя. Торговля водкой и разбой давали средства к существованию. Супруги построили дом, возвели вокруг него глухой забор.

В середине нулевых пришло время "расширять бизнес". Подкопаев привлёк свою сестру Настю Синельник и её мужа Сергея. Тот работал в ГАИ и пришёлся очень кстати. Синельник предоставлял банде прикрытие, доставал оружие и рации, благодаря которым они могли прослушивать "милицейскую волну". Он же выполнял роль наводчика — знал, кто где живёт, кто чем богат. Благодаря ему долгое время удавалось заметать следы. Бесполезный на службе, Синельник реализовывался таким образом. Возможно, также роль сыграл дядя Романа Подкопаева, работавший начальником районного ОБЭПа.

Анастасия и Сергей Синельник. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Кстати, название "банда амазонок" прилипло к криминальной семье с лёгкой руки журналистов. Неподалёку от одного из мест преступления нашли заточку с гравировкой "Моей любимой амазонке". Она принадлежала одному зэку, который выточил её специально для возлюбленной, а когда та высказала своё "фи", просто выбросил её в кусты. Никакого отношения банда Тарвердиева – Подкопаев – Синельников к ножу не имела. Что касается матриархата, который, по словам досужих обывателей, царил в "синдикате", то это сомнительно. Роман ревновал Инессу, бил её, ломал под себя. К тому же есть свидетельство, что он насиловал свою приёмную дочь Викторию. Тем не менее члены банды держались друг за друга крепко, быть может, ещё крепче, чем если бы не были повязаны многочисленными порочными связями.

Милицейская волна

Британские журналисты из The Daily Mail прозвали Инессу Тарвердиеву "Ма Баркер" по аналогии с Аризоной Донни Баркер, ставшей в 30-х мозговым центром, или "мамочкой", нашумевшей на Среднем Западе кровавой банды. Эта аналогия неуместна, поскольку в случае со ставропольской бандой всё выглядит более запутанно и патологично. За глухим забором Роман Подкопаев выстроил чёткую иерархию, в которой он был деспотом, хотя и недалёким по уму. То есть Инессе было плевать на весь остальной мир, но Роману она подчинялась.

И мозговым центром тоже была она: её подробные дневники со сценариями грабежей и убийств ещё лягут на стол к следователю. Супруги патологически ненавидели ментов, и вскоре эту ненависть вылили на местную полицию. Сергей Синельник, муж сестры Романа, видел во всём этом двойную игру, в определённом смысле он чувствовал себя "криминальным Штирлицем", поскольку годами сбивал следствие со следа. В дневниках Инессы силовики занимали ключевое место — в списках есть участковые, сотрудники ГИБДД и начальство на уровне ОВД. На некоторых полицейских собрали буквально досье: кто, с кем дружит, с кем живёт, кто к кому регулярно ходит в гости. По одной из записей можно судить о степени проработки даже небольших грабежей:

"Ул. Коминтерна, №. Не срочно. Собака ротвейлер, отвязана, если не бояться идти прямо к ней, то убегает, лащится, кавчит. Когда уходили со двора, бежит следом, громко гавкает. Есть петух и курица, холодильник включён (однокамерный большой). Кроме холодильника много всякой всячины. Замок огромный, навесной. Взять огромный гвоздодёр".

Сезон охоты

Инесса Тарвердиева. Фото © СК РФ

Пик активности банды, который можно назвать "сезоном охоты на полицейских", пришёлся на 2008–2013 годы. В 2008 году в станице Аксай Роман и Инесса застрелили сотрудника Госнаркоконтроля Михаила Злыднева вместе с его супругой прямо в их доме. 8 июля 2009 года на трассе М4 "Дон" зверски убили сотрудника СОБРа Дмитрия Чудакова, его жену Ирину и их детей — шестилетнего Александра и 11-летнюю Веронику. Родителей пристрелили из "Сайги", детей зарезали — на теле девочки было обнаружено 37 ножевых. Тогда следствие пошло не по тому следу — и в качестве подозреваемого был взят местный житель Алексей Серенко. В 2012 году Инесса и Роман убили двух сотрудников вневедомственной охраны, в 2013 году застрелили автоинспектора Николая Куцеконя. В том же году расстреляли охранников из местного ЧОПа. Завершили кровавый год убийством автоинспектора Андрея Юрина. 26 убийств было совершено в Ростовской области, три — в Республике Калмыкия, ещё два — на Ставрополье.

Но внезапно бандитам перестало везти. 8 сентября 2013 года два сотрудника ДПС, как говорят, совершенно случайно, наткнулись на скутер, брошенный у дороги. Неподалёку находился Роман вместе с дочерью Викой. Отказавшись предъявить документы, Роман начал отстреливаться и убил одного полицейского, а второго ранил. Приехавшее подкрепление застрелило Романа и обнаружило на берегу реки палатку с Инессой и её дочерью Настей. В 15:00 о причастности банды к убийству сотрудника СОБРа Дмитрия Чудакова заявил первый замруководителя СУ СК РФ по Ростовской области Станислав Ковалёв. После ареста Инессы Тарвердиевой наступил её "звёздный час".

Инесса Тарвердиева после заседания в Ростовском областном суде. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Если посмотреть многочисленные видео по запросу "банда Амазонок", можно увидеть арестованную "кровавую Инессу", но следов раскаяния на её лице не найдёшь. "Я гангстер по натуре", "Сколько убила, я не считала", "Жалею об одном — что не убила больше", "Пусть я зверь", "Я ничего не боюсь и не раскаиваюсь", "Ментов ненавижу, они взяточники". Во время следственного эксперимента даже проболталась, что, будь в её руках не макет, а настоящий огнестрел, "всех бы перебила". Охотно давала интервью для НТВ, напоминая Мэллори Нокс из "Прирождённых убийц", которая в одночасье вместе со своим мужем Микки стала кумиром для бунтарей-подростков, кровавой звездой. Однако складывается впечатление, что психика женщины серьёзно деформировалась за годы странной "семейной жизни".

Инесса получила 21 год лишения свободы, исходя из доказанных эпизодов, но следствие продолжается — новости регулярно обновляются. Её дочь Виктория получила 16 лет (примерно столько ей было, когда она включилась в семейный "бизнес"), гаишник Синельник получил 20 лет, его супруга и сестра Романа Анастасия — 20 лет. Это дело вдохновило Даниила Корецкого на написание "Антикиллера-5" и "Антикиллера-6". В 2020 году на НТВ вышел сериал "Лихач", снятый по мотивам кровавой истории. В 2021-м на том же канале показали "Капкан для монстра", основанный также на деле "банды амазонок". Причём, как уже сказано, точка в этом деле не поставлена.

Авторы Евгений Жуков