«Боишься, что поцелую?» Убийца убедил экс-невестку золотодобытчика Карася приехать без сына

В Самаре продолжается следствие по делу об убийстве бывшей невестки якутского миллиардера Екатерины Карась. На очередном заседании суда прокурор обнародовал переписку девушки с мужчиной, отнявшим у неё жизнь, пишет kp.ru.

Подозреваемым по делу проходит 21-летний Амирхамза Гиесджонзода, хотя он представился жертве как «Ильяс». Екатерина хотела продать внедорожник Toyota Land Cruiser и вела переписку с убийцей на этот счёт. В диалоге выявилось несколько сомнительных моментов, почему они не смутили убитую — большой вопрос.

Переписка началась со стандартных вопросов о машине: пробеге, количестве владельцев и характеристиках. Во время первой встречи Карась возила подсудимого сначала на автомойку потом на СТО. Уже поздно вечером «Ильяс» сообщил, что ему негде остаться на ночь, а гостиница не вариант, так как у него нет паспорта. До сих пор остаётся загадкой, почему Екатерина продолжила с ним общение и даже сняла ему на сутки квартиру. Подруга убитой рассказала, что он заверил девушку, что можно будет провести сделку и оформить машину в ГАИ по фотографии паспорта на телефоне, и она поверила.

Затем Екатерину не смутили требования покупателя приехать на сделку одной. Дело в том, что она сначала хотела забрать сына из школы, но «Ильяс» стал напористо уговаривать её не делать этого.

«Ты серьёзно с сыном приедешь? Ты правда его сначала заберёшь, а потом приедешь за мной? Ты что боишься, что я тебя поцелую?» — писал он своей жертве.