Учёные назвали предельный возраст человека, и это намного больше, чем сейчас

Учёные считают, что в среднем люди смогут доживать до 120 лет, а в исключительных случаях — до 200, если для них будут обеспечены все необходимые условия. Об этом говорится в научном журнале журнале Nature Communications.

По данным исследования, организм человека теряет способность к восстановлению в период между 120 и 150 годами, поэтому до этого возраста человек может дожить. Однако на продолжительность жизни влияет множество факторов, в числе которых генофонд, образ жизни, хронические заболевания, профессиональные риски. Исследователи рассчитали длительность людского бытия при помощи искусственного интеллекта.

При помощи технологий искусственного интеллекта специалисты провели детальный анализ данных о состоянии здоровья сотен тысяч добровольцев. Они пришли к выводу, который может изменить многое в научной среде. Если в ближайшие годы получиться найти способ замедлить процессы старения и свести к минимуму риски для здоровья, то предельный возраст жизни вырастет до 200 лет.

«Но это не означает, что 200 лет станут нормой в ближайшее время», — пояснили специалисты.