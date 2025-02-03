На польской границе у города Ольштын снова нашли российский метеозонд
У польского города Ольштын снова обнаружили метеозонд, предположительно российского происхождения, с кириллическими надписями. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
«В населённом пункте Тренкуск, недалеко от Ольштына в Варминско-Мазурском воеводстве, нашли устройство с надписями на кириллице», — гласит.
Устройство проверили пожарные на предмет химической опасности, угроз выявлено не было. Затем метеозонд забрали правоохранители. Представитель Ольштынской полиции Анна Балиньска заявила, что в ходе расследования выяснят, «является ли это действительно метеозондом и как он оказался на территории Польши».
В начале января в этом же воеводстве нашли другой шар с кириллицей. Польские правоохранители тогда подтвердили, что это метеорологический прибор, применяемый для измерения таких показателей, как температура и влажность воздуха.
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