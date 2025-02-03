На польской границе у города Ольштын снова нашли российский метеозонд

У польского города Ольштын снова обнаружили метеозонд, предположительно российского происхождения, с кириллическими надписями. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«В населённом пункте Тренкуск, недалеко от Ольштына в Варминско-Мазурском воеводстве, нашли устройство с надписями на кириллице», — гласит.

Устройство проверили пожарные на предмет химической опасности, угроз выявлено не было. Затем метеозонд забрали правоохранители. Представитель Ольштынской полиции Анна Балиньска заявила, что в ходе расследования выяснят, «является ли это действительно метеозондом и как он оказался на территории Польши».