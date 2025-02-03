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Регион
3 февраля, 14:04

Глава Северодонецка Николай Моргунов будет доставлен в региональный СК

Фото © Следственный комитет по Луганской Народной Республике

Фото © Следственный комитет по Луганской Народной Республике

Задержанный глава администрации Северодонецка Николай Моргунов скоро будет передан в следственное подразделение Следственного комитета России по Луганской Народной Республике. В рамках этой процедуры с ним планируется провести допрос и другие необходимые следственные действия, сообщает управление СК по региону.

«Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Моргунова», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В ЛНР задержали главу Северодонецка Николая Моргунова за участие в банде

Ранее сообщалось о том, что Моргунов подозревается в связи с бандой, которая совершала разбойные нападения и похищения людей. Его задержание состоялось в понедельник, 3 февраля. По данным ФСБ и МВД, с мая 2014 года глава администрации Северодонецка принимал активное участие в формировании и поддержке вооружённой группы, которая совершила как минимум 11 убийств, а также шесть похищений, четыре разбойных нападения, два вымогательства и хищение имущества на внушительную сумму — свыше 6,2 млн рублей.

Марина Фещенко
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