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Регион
3 февраля, 12:14
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В ЛНР задержали главу Северодонецка Николая Моргунова за участие в банде

В ЛНР задержали главу администрации города Северодонецк Николая Моргунова. Как сообщает Следственный комитет РФ, его подозревают в участии в банде, разбое и похищении человека.

По данным ФСБ и МВД, чиновник с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке вооружённой группы, которая совершила как минимум 11 убийств, 6 похищений, 4 разбойных нападения, 2 вымогательства, хищение имущества на сумму свыше 6,2 млн рублей.

Задержание главы Северодонецка Николая Моргунова. Видео © СК РФ

«Моргунов, будучи на тот момент главой администрации городского округа Брянка ЛНР, обладая в силу занимаемой должности полным объёмом информации обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, об их фактических и номинальных владельцах, финансовом состоянии обеспеченных горожан, предоставлял данные сведения участникам бандформирования для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение», — рассказали в СК.

Установлено, что все жертвы находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо причинам были к нему негативно настроены. В ряде случаев чиновник не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе.

В ближайшее время Моргунова допросят. Главарь и участники бандгруппы уже арестованы и привлекаются к уголовной ответственности.

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А ранее в Ростовской области были задержаны члены организованной преступной группы, подозреваемые в похищении участников специальной военной операции. По данным ФСБ, задержанные злоумышленники похищали военных и вымогали у них более трёх миллионов рублей под предлогом «невозбуждения уголовных дел».

Обложка ©

СК РФ

Александра Вишнякова
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