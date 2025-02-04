Парень выкинул любимую чихуахуа своей девушки с 14-го этажа и отправил ей шокирующее видео

В Подмосковье пьяный молодой человек выбросил чихуахуа своей девушки с 14-го этажа после ссоры. Любимая собака, которой было всего 11 месяцев, погибла на месте, сообщает Telegram-канал SHOT.

20-летняя Ева с любимой собакой и её 22-летний парень Олег. Обложка © SHOT

Всё случилось в Балашихе. Там вместе жили уже полгода 20-летняя Ева и её 22-летний парень Олег. Девушка купила себе собаку по имени Теа в прошлом году и сильно к ней привязалась. В минувшее воскресенье пара поссорилась — и Ева ушла из квартиры. Около пяти утра она получила шокирующее сообщение от Олега с видео, на котором он выбрасывает собаку из окна.

После пережитого шока Ева обратилась в полицию. Олег был задержан для дачи показаний. По словам девушки, на момент инцидента её уже бывший парень находился в состоянии алкогольного опьянения.