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4 февраля, 06:10

Парень выкинул любимую чихуахуа своей девушки с 14-го этажа и отправил ей шокирующее видео

SHOT: В Подмосковье парень выкинул любимую собачку девушки с 14-го этажа

В Подмосковье пьяный молодой человек выбросил чихуахуа своей девушки с 14-го этажа после ссоры. Любимая собака, которой было всего 11 месяцев, погибла на месте, сообщает Telegram-канал SHOT.

20-летняя Ева с любимой собакой и её 22-летний парень Олег. Обложка © SHOT

20-летняя Ева с любимой собакой и её 22-летний парень Олег. Обложка © SHOT

Всё случилось в Балашихе. Там вместе жили уже полгода 20-летняя Ева и её 22-летний парень Олег. Девушка купила себе собаку по имени Теа в прошлом году и сильно к ней привязалась. В минувшее воскресенье пара поссорилась — и Ева ушла из квартиры. Около пяти утра она получила шокирующее сообщение от Олега с видео, на котором он выбрасывает собаку из окна.

После пережитого шока Ева обратилась в полицию. Олег был задержан для дачи показаний. По словам девушки, на момент инцидента её уже бывший парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Блогеры Кутовые запрягли собаку в сани для катания дочери. У Бусинки отказали лапы
Блогеры Кутовые запрягли собаку в сани для катания дочери. У Бусинки отказали лапы

Ранее Life.ru рассказал об ещё одном жестоком обращении с животными. Блогеры Иван и Анастасия Кутовы решили поиздеваться над своей собакой Бусинкой. Они привязали животное к санкам, чтобы весело и задорно покатать свою дочку, но появилась проблема. В результате у Бусинки после таких забав отказали задние лапы — и, как оказалось, это не первый случай и у собаки есть какое-то заболевание.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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