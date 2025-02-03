Блогеры Кутовые запрягли собаку в сани для катания дочери. У Бусинки отказали лапы

В видео блогеров Ивана и Анастасии Кутовых часто фигурирует их собака Бусинка. После весёлых покатушек для дочери в «собачьей упряжке» у животного отказали задние конечности. Об этом у себя в телеграм-канале рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Развлечения блогеров. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

Внимание «Лиги безопасного интернета» привлекло видео семьи, которая решила покатать своё ненаглядное чадо на санках. Для пущего веселья туда запрягли французского бульдога Бусинку, которая по размеру сама чуть меньше, чем потомок блогеров. Всё было снято на видео, а затем выложено с задорной подписью.

«До этого они снимали видео, в которых хвастались, как их маленький ребёнок избивает собаку. Просто нет слов, жалко пёселя», — написала Мизулина.

В результате у Бусинки после таких забав отказали задние лапы. Об этом рассказали сами блогеры, назвавшие произошедшее «рецидивом». То есть, такие проблемы с собакой уже случались, но они всё равно решили запрячь в санки на потеху детине. Почувствуйте их вайб.