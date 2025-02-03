Путин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин снял Всеволода Вуколова с поста заместителя министра юстиции РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов. Документ начинает действовать с момента его подписания.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Life.ru сообщал, что заместитель главы Минсельхоза России Сергей Левин был освобождён от своей должности. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13 января.