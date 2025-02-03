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Регион
3 февраля, 17:20

Путин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра юстиции

Всеволод Вуколов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Всеволод Вуколов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин снял Всеволода Вуколова с поста заместителя министра юстиции РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов. Документ начинает действовать с момента его подписания.

«Освободить Вуколова Всеволода Львовича от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого замглавы Минэка
Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого замглавы Минэка

Ранее Life.ru сообщал, что заместитель главы Минсельхоза России Сергей Левин был освобождён от своей должности. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13 января.

Александра Мышляева
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