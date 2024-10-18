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18 октября, 18:18

Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого замглавы Минэка

Илья Торосов. Обложка © Сайт Минэкономразвития РФ

Илья Торосов. Обложка © Сайт Минэкономразвития РФ

Илью Торосова освободили от должности первого замглавы Минэкономразвития России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Уроженец Москвы Илья Торосов трудился в Минэкономразвития с 2018 года после ухода из «Тройка-Д банка». В марте 2022 года его назначили первым замминистра экономического развития РФ.

А ранее сообщалось, что Мишустин уволил замглавы Минэнерго. Уроженец Новосибирской области Павел Сниккарс трудился в ведомстве с 2013 года.

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Наталья Демьянова
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