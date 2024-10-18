Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого замглавы Минэка

Илью Торосова освободили от должности первого замглавы Минэкономразвития России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Уроженец Москвы Илья Торосов трудился в Минэкономразвития с 2018 года после ухода из «Тройка-Д банка». В марте 2022 года его назначили первым замминистра экономического развития РФ.