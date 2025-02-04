Более 100 рабынь-иностранок держали в плену на «фабрике яйцеклеток» в Грузии

В Грузии силовики накрыли подпольную «фабрику яйцеклеток» и освободили из заточения трёх гражданок Таиланда, незаконный бизнес организовала банда из Китая. Преступники продавали на мировом чёрном рынке человеческие яйцеклетки для искусственного оплодотворения, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на благотворительный фонд Paveena Foundation for Women and Children и таиландское Национальное центральное бюро Интерпола.

Выйти на преступный бизнес удалось благодаря женщине, которая сбежала с «фабрики» за взятку в 2 тысячи долларов. Она рассказала, что преступники держат в заточении ещё нескольких заложниц. Интерпол провёл расследование и смог обнаружить подпольное «учреждение». Рабынь вызволили. Все они были обманом втянуты в преступную схему.

«Я согласилась на приглашение грузинской фирмы, которая предлагала работу в качестве суррогатной матери с доходом до 600 тысяч таиландских бат (18 тысяч долларов). Фирма из Грузии оплатила мне визу и билет. А на месте выяснилось, что ни о каком непосредственном суррогатном материнстве речь не идёт. Нас пичкали гормонами и собирали раз в месяц яйцеклетки под наркозом», — поделилась одна из потерпевших.

Она добавила, что на момент начала её «работы» в Грузии бандиты удерживали около 100 тайских женщин. По словам освобождённых, никаких денег им толком не платили, при этом за всё время никто из грузинских пар не обратился за услугой суррогатного материнства.