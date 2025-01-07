В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке

Сейчас преступника везут в отделение полиции на допрос. С заложницей работают медики.

Напомним, что мужчина с ножом сегодня утром ворвался в офис отделения Volksbank в Римбахе в Баварии. Он удерживал женщину в заложниках. Требований он не выдвигал.