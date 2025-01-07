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Регион
7 января, 10:42

В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке

Задержан мужчина, который проник в банк в немецком Римбахе. Заложница освобождена, полицейская операция завершена, сообщили журналистам.

Мужчина, захвативший женщину в банке в Германии, задержан. Видео © X / xDaKo06

Сейчас преступника везут в отделение полиции на допрос. С заложницей работают медики.

Напомним, что мужчина с ножом сегодня утром ворвался в офис отделения Volksbank в Римбахе в Баварии. Он удерживал женщину в заложниках. Требований он не выдвигал.

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X / xDaKo06

Оксана Попова
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