В Германии задержали мужчину, захватившего заложника в банке
Задержан мужчина, который проник в банк в немецком Римбахе. Заложница освобождена, полицейская операция завершена, сообщили журналистам.
Мужчина, захвативший женщину в банке в Германии, задержан. Видео © X / xDaKo06
Сейчас преступника везут в отделение полиции на допрос. С заложницей работают медики.
Напомним, что мужчина с ножом сегодня утром ворвался в офис отделения Volksbank в Римбахе в Баварии. Он удерживал женщину в заложниках. Требований он не выдвигал.
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X / xDaKo06