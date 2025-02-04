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Регион
4 февраля, 12:47

Следствие проводит проверку по факту гибели главы УФАС Карелии Артура Пряхина

Артуру Пряхину было 56 лет. Фото с сайта Карельского УФАС

Артуру Пряхину было 56 лет. Фото с сайта Карельского УФАС

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карелии проводит проверку в связи с трагической гибелью Артура Пряхина, руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили нашим коллегам из РИА «Новости» в пресс-службе СУСК.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти руководителя ФАС Карелии Артура Пряхина», — отметили в пресс-службе, добавив, что по предварительным данным, он покончил с собой.

В экстренных службах региона уточнили, что версию о самоубийстве подтверждает найденная предсмертная записка. Её обнаружили в кабинете Пряхина.

Глава УФАС Карелии Артур Пряхин погиб при падении из окна своего кабинета
Глава УФАС Карелии Артур Пряхин погиб при падении из окна своего кабинета

Пряхин возглавлял Карельское УФАС России с января 2014 года. В прошлом он возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелия. Подполковник милиции в отставке, имел ведомственные награды — медали «За отличие в службе» II и III степени, «200 лет МВД России», «За верность долгу».

Марина Фещенко
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