Следствие проводит проверку по факту гибели главы УФАС Карелии Артура Пряхина

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карелии проводит проверку в связи с трагической гибелью Артура Пряхина, руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили нашим коллегам из РИА «Новости» в пресс-службе СУСК.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти руководителя ФАС Карелии Артура Пряхина», — отметили в пресс-службе, добавив, что по предварительным данным, он покончил с собой.

В экстренных службах региона уточнили, что версию о самоубийстве подтверждает найденная предсмертная записка. Её обнаружили в кабинете Пряхина.