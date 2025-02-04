Следствие проводит проверку по факту гибели главы УФАС Карелии Артура Пряхина
Артуру Пряхину было 56 лет. Фото с сайта Карельского УФАС
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карелии проводит проверку в связи с трагической гибелью Артура Пряхина, руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили нашим коллегам из РИА «Новости» в пресс-службе СУСК.
«Проводится доследственная проверка по факту смерти руководителя ФАС Карелии Артура Пряхина», — отметили в пресс-службе, добавив, что по предварительным данным, он покончил с собой.
В экстренных службах региона уточнили, что версию о самоубийстве подтверждает найденная предсмертная записка. Её обнаружили в кабинете Пряхина.
Пряхин возглавлял Карельское УФАС России с января 2014 года. В прошлом он возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелия. Подполковник милиции в отставке, имел ведомственные награды — медали «За отличие в службе» II и III степени, «200 лет МВД России», «За верность долгу».