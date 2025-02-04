Глава УФАС Карелии Артур Пряхин погиб при падении из окна своего кабинета

Руководитель карельского УФАС Артур Пряхин трагически погиб при падении из окна своего служебного кабинета в Петрозаводске.

По информации Mash, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на набережной Варкауса. От полученных травм Пряхин скончался на месте. В настоящее время следователи работают в управлении региональной ФАС, чтобы выяснить причины произошедшего.