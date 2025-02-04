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Регион
4 февраля, 11:34
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Глава УФАС Карелии Артур Пряхин погиб при падении из окна своего кабинета

Артуру Пряхину было 56 лет. Фото с сайта Карельского УФАС

Артуру Пряхину было 56 лет. Фото с сайта Карельского УФАС

Руководитель карельского УФАС Артур Пряхин трагически погиб при падении из окна своего служебного кабинета в Петрозаводске.

По информации Mash, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на набережной Варкауса. От полученных травм Пряхин скончался на месте. В настоящее время следователи работают в управлении региональной ФАС, чтобы выяснить причины произошедшего.

Пряхин возглавлял Карельское УФАС России с января 2014 года. В прошлом он возглавлял Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Республике Карелия. Подполковник милиции в отставке, имел ведомственные награды — медали «За отличие в службе» II и III степени, «200 лет МВД России», «За верность долгу».

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Марина Фещенко
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