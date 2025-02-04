Более 150 реликвий представили на выставке в Музее Победы Ялты

В ялтинском музее победы представили более 150 исторических реликвий в рамках экспозиции «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства» в Музее Победы. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«4 февраля в Музее Победы открылась выставка «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства», приуроченная к 80-й годовщине встречи руководителей трёх союзных держав: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. В экспозицию вошло более 150 реликвий, в том числе копии уникальных рассекреченных документов Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил РФ о подготовке и проведении Ялтинской конференции», — говорится в поступившем в распоряжение Life.ru пресс-релизе.

Конференция, проходившая в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года заложила базовые принципы послевоенного мироустройства. Представленные на выставке секции отражают работу и итоги этой конференции в полной мере и под разными углами, как и подготовку множества мероприятий по её подготовке и обеспечению безопасности. Гости выставки узнают, как выбиралось место для этого важнейшего мероприятия, о совместной подготовке к нему специальных служб и подразделений Черноморского флота, о визите в Севастополь британской делегации под предводительством премьер-министра Уинстона Черчилля и многом другом. Также в экспозиции будут представлены ранее не публиковавшиеся копии секретных документов ГРУ со сведениями разведки о подготовке американского Госдепа ко встрече Ялте, деятельности антисоветских фракций в администрации Белого дома и камнях преткновения между позициями Москвы, Вашингтона и Лондона о послевоенном будущем Германии.

Также на выставке представят карты и схемы того периода, форму дипкорпуса МИД СССР, награды, плакаты, периодические издания, оружие и приборы Красной армии и флота. Гостям покажут протоколы работы Крымской конференции, уникальные фотографии, а также личные вещи участников, в том числе Иосифа Сталина.

В церемонии открытия участвовали замгендиректора Музея Победы вице-адмирал Фёдор Смуглин, доктор исторических наук, генерал-лейтенант Вячеслав Кондрашов, сын вице-адмирала Илья Азарова Владимир Азаров, изучающий работу специальных служб историк Андрей Ведяев, председатель Совета ветеранов Россотрудничества Игорь Пузаков, а также другие уважаемые гости. Работа выставки продлится до 12 апреля, минимальный возраст для посещения — 6 лет.